Αμετάβλητα διατηρεί τα επιτόκια ο νέος πρόεδρος της Fed

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Η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed), με νέο επικεφαλής πλέον τον Κέβιν Γουόρς, διατήρησε σήμερα αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 3,50% έως 3,75%, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι πιθανή μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης το 2026.
Η απόφαση για τα επιτόκια ελήφθη ομόφωνα, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και έναν χρόνο.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της για την αμερικανική οικονομία, η Fed αναμένει επιβράδυνση της ανάπτυξης και άνοδο του πληθωρισμού στο τέλος του έτους, με φόντο τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
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