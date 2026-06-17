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17.06.2026 21:38

Αμετάβλητα διατηρεί τα επιτόκια ο νέος πρόεδρος της Fed

17.06.2026 21:38
Kevin Warsh

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed), με νέο επικεφαλής πλέον τον Κέβιν Γουόρς, διατήρησε σήμερα αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 3,50% έως 3,75%, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι πιθανή μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης το 2026.

Η απόφαση για τα επιτόκια ελήφθη ομόφωνα, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της για την αμερικανική οικονομία, η Fed αναμένει επιβράδυνση της ανάπτυξης και άνοδο του πληθωρισμού στο τέλος του έτους, με φόντο τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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