Το Ισραήλ εισήγαγε λαθραία συστήματα Starlink στο Ιράν για την ενίσχυση των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Ένας πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ παραδέχτηκε την Τρίτη ότι το Ισραήλ είχε εισάγει λαθραία δέκτες internet Starlink στο Ιράν για να βοηθήσει τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές, αν και είπε ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν υλοποίησε τα σχέδια.

Ο Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2021 έως το 2022, δήλωσε σε ακροατήριο στη Σύνοδο Κορυφής Διεθνούς Πολιτικής JNS στην Ιερουσαλήμ ότι είχε ξεκινήσει μια «διαδικασία απόκτησης και λαθραίας εισαγωγής στο Ιράν δεκάδων χιλιάδων δεκτών Starlink που θα επέτρεπε τη συνέχεια του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων».

A former Israeli prime minister acknowledged on Tuesday that Israel had smuggled Starlink internet receivers into Iran to help anti-government protesters, though he said Prime Minister Benjamin Netanyahu's government failed to follow through on the plans.

Naftali Bennett, who… pic.twitter.com/N1HRHL3ZXN — Iran International English (@IranIntl_En) June 23, 2026

Η Starlink, που ανήκει στην SpaceX του Έλον Μασκ, παρέχει δορυφορικές συνδέσεις στο διαδίκτυο. Το Ιράν έχει κατηγορήσει στο παρελθόν το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για λαθρεμπόριο συσκευών με σκοπό την υπονόμευση της ασφάλειάς του. Η Starlink δεν έχει άδεια λειτουργίας στο Ιράν, αλλά ο Μασκ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι η υπηρεσία είναι ενεργή εκεί.

Ο Μπένετ είπε ότι οι συσκευές είχαν σκοπό να επιτρέψουν στους διαδηλωτές να συντονιστούν και τελικά να ανατρέψουν την ιρανική κυβέρνηση.

«Δυστυχώς, η σημερινή ανίκανη ισραηλινή κυβέρνηση σταμάτησε να το κάνει αυτό», είπε. «Και όταν έλαβε χώρα η διαμαρτυρία, αυτή η υποδομή δεν υπήρχε».

Οι ιρανικές αρχές είχαν αποκλείσει την πρόσβαση του κοινού στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια περιόδων αναταραχής και στο διάστημα των θανατηφόρων διαδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο τον Ιανουάριο και καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ και Ιράν που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το Reuters έχει αναφέρει προηγουμένως ότι ορισμένοι Ιρανοί στράφηκαν στο Starlink, κατά τη διάρκεια διακοπών του διαδικτύου.

Ο Μπένετ, ηγέτης ενός δεξιού κόμματος και ένας από τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης που επιδιώκουν να αντικαταστήσουν τον Νετανιάχου στις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο, δήλωσε ότι το Ισραήλ και άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής πρέπει να «ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αποκρούσουν και τελικά να ανατρέψουν» την κυβέρνηση του Ιράν.

«Είναι ένα σάπιο, παλιό, αποσυνδεδεμένο, ανίκανο καθεστώς και θα πέσει όπως έπεσε η Σοβιετική Ένωση», είπε, υπό χειροκροτήματα.

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