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11.07.2026 15:38

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν έκλεψαν τα βλέμματα στο Ισπανία – Βέλγιο (Video)

11.07.2026 15:38
Pitt-Ramon

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Η παρουσία του Μπραντ Πιτ και της συντρόφου του, Ινές ντε Ραμόν, αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα του προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο, που διεξήχθη στο κατάμεστο SoFi Stadium του Λος Άντζελες.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαλαρός σε θεωρείο του γηπέδου, φορώντας λευκή αθλητική μπλούζα με την ένδειξη «USA», γυαλιά ηλίου και μπεζ καπέλο φορεμένο ανάποδα.

Δίπλα του βρισκόταν η Ινές ντε Ραμόν, η οποία επέλεξε μία κομψή μαύρη εμφάνιση και παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον την αναμέτρηση.

Τα βίντεο από την παρουσία του ζευγαριού στις εξέδρες κατέγραψε ο Έλληνας δημοσιογράφος Γιώργος Σατσίδης, ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο και απαθανάτισε τον διάσημο ηθοποιό και τη σύντροφό του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Μπραντ Πιτ επέλεξε μάλιστα να φορέσει φανέλα της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η Ινές ντε Ραμόν παρέμεινε διακριτική στο πλευρό του, με τους δύο να συζητούν κατά διαστήματα και να παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις στον αγωνιστικό χώρο.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 16:57
Emil Lapen
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