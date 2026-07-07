Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν σε τρυφερά στιγμιότυπα πριν παραβρεθούν στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι

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Φωτογραφίες του Μπραντ Πιτ και της Ινές ντε Ραμόν μοιράστηκε στο Instagram η κομμώτρια Λόρι Ζανολέτι, απαθανατίζοντάς τους λίγο πριν αναχωρήσουν για τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 3/6, στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.
Στα στιγμιότυπα, ο 62χρονος ηθοποιός ποζάρει αγκαλιά με τη 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων, με αμφότερους να έχουν επιλέξει εμφανίσεις στα μαύρα.
Για την περίσταση, ο Πιτ φόρεσε κλασικό μαύρο κοστούμι με παπιγιόν, συνδυάζοντάς το με μαύρα γυαλιά ηλίου και χτένισμα με τα μαλλιά στο πλάι. Η Ινές ντε Ραμόν εμφανίστηκε με εφαρμοστό μαύρο δαντελένιο φόρεμα, ενώ είχε πιάσει τα μαλλιά της σε αλογοουρά.
Συνοδεύοντας την ανάρτησή της, η Ζανολέτι έγραψε: «Οι αγαπημένοι μου @inesdrmn & Brad Pitt για μια απίστευτη στιγμή στη Νέα Υόρκη». Η ντε Ραμόν, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε δημοσιεύσει φωτογραφία με τον ηθοποιό στους λογαριασμούς της, αναδημοσίευσε τις εικόνες στα Instagram Stories της, επιλέγοντας να τις συνοδεύσει με το τραγούδι «Lover» της Τέιλορ Σουίφτ και προσθέτοντας σε μία από αυτές ένα emoji καρδιάς.
Υπενθυμίζεται ότι η σχέση του ζευγαριού είχε γίνει γνωστή το 2022. Παρότι, σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, δεν σχεδιάζουν να παντρευτούν, οι δυο τους παραμένουν πολύ ερωτευμένοι, ενώ η σύντροφος του Μπραντ Πιτ διατηρεί στενή σχέση με την οικογένειά του.
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