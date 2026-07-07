Μιχάλης Μόσιος: Ξεσπά ο γιος του – «Ο πατέρας μας δεν ήταν ούτε μόνος ούτε ξεχασμένος»

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Την ευγνωμοσύνη του για τη συμπαράσταση και την αγάπη που εισέπραξε από τον κόσμο μετά τον θάνατο του πατέρα του θέλησε να εκφράσει ο γιος του Μιχάλη Μόσιου, Γιάννης.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 79 του χρόνια, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Με μια ανάρτησή του στα social media, ο Γιάννης Μόσιος αναφέρθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις ηθοποιού σε πρωινή εκπομπή κατά τις οποίες αφέθηκε να εννοηθεί ότι ο πατέρας του πέθανε μόνος και παρατημένος, κάτι που -όπως τόνισε- δεν ισχύει σε καμιά περίπτωση.

Τόνισε δε, ότι σύσσωμη η οικογένεια αισθάνεται «βιασμένη», καθώς κάποιος μίλησε χωρίς τη συγκατάθεσή τους για τις τελευταίες στιγμές του δικού τους ανθρώπου.

«Καταρχάς θα ήθελα εκ μέρους της οικογένειας μας να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για τα εκατοντάδες ή και χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης που έχουμε λάβει για τον πατέρα μας. Πάντα χαιρόταν σαν μικρό παιδί όταν έβλεπε το πόσο τον αγαπούσε ο κόσμος. Μας δώσατε μια σπίθα δύναμης μέσα στο σκοτάδι της θλίψης μας.

Δεύτερον, και κυριότερο, ως οικογένεια αισθανόμαστε “βιασμένοι”. Μέσα στον πόνο μας, είδαμε έναν άνθρωπο να μιλά δημόσια χωρίς την συγκατάθεση μας σε γνωστή πρωινή τηλεοπτική εκπομπή ελαφράς ψυχαγωγίας, για τις τελευταίες στιγμές και τον τρόπο ανεύρεσης του πατέρα μας.

Οι δηλώσεις αυτές αναπαράχθηκαν παντού και δημιούργησαν την ψευδή εικόνα ότι ο πατέρας μας ήταν παρατημένος και μόνος. Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια.Ήμασταν και είμαστε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια, πάντα ενωμένοι σαν μια γροθιά, και ο πατέρας μας δεν ήταν ούτε μόνος ούτε ξεχασμένος. Ήταν βαθιά αγαπημένος από την οικογένειά του και από τον κόσμο.

Αισθανθήκαμε ακόμη μεγαλύτερη θλίψη και προδοσία με το γεγονός ότι ο άνθρωπος που επέλεξε να μιλήσει δημόσια για τις τελευταίες στιγμές του πατέρα μας, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως αδελφό του, δεν βρέθηκε δίπλα μας να τον αποχαιρετήσει στην κηδεία του. Την ίδια ημέρα, επέλεξε να προβάλλει δημόσια το προσωπικό του έργο. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

Ο πατέρας μας ήταν ένας άνθρωπος υπερβολικά χαμηλών τόνων που πάνω απ’ όλα είχε αξιοπρέπεια και ουδέποτε έδινε δικαιώματα. Και αυτό που έγινε τις τελευταίες ημέρες πληγώνει βαθιά τη μνήμη του και τη δική μας υπόσταση.

Το σπίτι μας στην Κερατέα ήταν το αγαπημένο του μέρος. Εκεί ήταν το καταφύγιό του, εκεί ηρεμούσε, εκεί ήθελε να περνά τον χρόνο του. Ο ίδιος είχε εκφράσει πολλές φορές ότι, όταν θα ερχόταν εκείνη η στιγμή, θα ήθελε να φύγει ακαριαία, στο σπίτι του. Χωρίς να παιδευτεί και χωρίς να παιδέψει.

Αυτό ακριβώς συνέβη. Η καρδιά του σταμάτησε ξαφνικά. Δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει αυτή την εξέλιξη. Έζησε όπως ο ίδιος επέλεξε, έφυγε ακριβώς όπως ο ίδιος ευχόταν και έφυγε στον τόπο που αγαπούσε, γεμάτος. Φροντίζοντας μέχρι τελευταία στιγμή αδέσποτα ζώα.

Αυτό είναι το μόνο που αξίζει να μείνει. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι παρά κιτρινισμοί και εικασίες που αδικούν έναν άνθρωπο ο οποίος σε όλη του τη ζωή πορεύτηκε με αξιοπρέπεια.

Με αυτή την ανάρτηση θέλουμε να δώσουμε ένα τέλος σε όσα γράφτηκαν και ακούστηκαν ώστε να μπορέσουμε να πενθήσουμε και με κάποιο τρόπο να βρούμε τη δύναμη να ορθοποδήσουμε» αναφέρει στην ανάρτησή του.

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