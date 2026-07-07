Η συνάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ με τη Σίλια Κριθαριώτη στο ατελιέ της στο Παρίσι (Videos)

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Με την Τζένιφερ Λόπεζ συναντήθηκε η Σίλια Κριθαριώτη στο Παρίσι, με τη σχεδιάστρια μόδας να ποζάρει με τη διάσημη τραγουδίστρια, δημοσιεύοντας τα σχετικά στιγμιότυπα στο Instagram!
Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, λίγες ημέρες πριν πραγματοποιηθεί η επίδειξη της Ελληνίδας σχεδιάστριας, στις 9 Ιουλίου.
Στο υλικό που μοιράστηκε η Σίλια Κριθαριώτη στα social media εμφανίζεται έξω από το showroom που διατηρεί στο Παρίσι, μαζί με τη Λατίνα σταρ.
«Το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Κάποιες ομορφιές απλώς δεν μπορούν να αποτυπωθούν» έγραψε η σχεδιάστρια πάνω στο Instagram story της, ενώ σε άλλο βίντεο βλέπουμε τις δύο γυναίκες να κατεβαίνουν τα σκαλιά του κτιρίου, με τη Λόπεζ να μαγνητίζει τα βλέμματα φορώντας μία λευκή γούνα, μαύρο παντελόνι και μεγάλα γυαλιά ηλίου.
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