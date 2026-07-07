Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για «φονικές εβδομάδες» στην Ευρώπη λόγω νέου κύματος καύσωνα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Μία άκρως ανησυχητική προειδοποίηση έστειλε για την Ευρώπη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εν όψει νέου κύματος καύσωνα.

Ο οργανισμός ανέφερε πως η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει «περισσότερες θανατηφόρες εβδομάδες» στο μέλλον, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό.

Οι θερμοκρασίες στην Πορτογαλία και τη νότια Ισπανία αναμένεται να ανέβουν στους 43 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες και στην Ισπανία έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση σε τρεις περιφέρειες.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Χανς Κλούγκε, πραγματοποίησε τη Δευτέρα έκτακτη τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους από 41 χώρες της περιοχής, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι ο καύσωνας της περιόδου 20-28 Ιουνίου ήταν ο πιο σοβαρός που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, προκαλώντας διακοπές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ζημιές στις υποδομές και υπερφόρτωση των συστημάτων υγείας καθώς και 3.700 θανάτους μόνο σε Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο, ενώ σε όλη την Ευρώπη ξεπέρασαν τις 4.000.

«Το έργο μας πλέον κινείται σε δύο μέτωπα: να διορθώσουμε όσα απέτυχαν τις τελευταίες εβδομάδες πριν χτυπήσει το επόμενο κύμα καύσωνα και να δημιουργήσουμε συστήματα υγείας που δεν θα ανταποκρίνονται απλώς στην ακραία ζέστη, αλλά θα είναι προετοιμασμένα για αυτήν», δήλωσε ο Κλούγκε.

Στην Ισπανία, ο κόκκινος συναγερμός αφορά τμήμα της Καταλονίας, της περιφέρειας της Βαλένθιας και αυτής της Σαραγόσα, σηματοδοτεί «εξαιρετικό κίνδυνο» με πιθανές «πολύ σοβαρές επιπτώσεις» στα αγαθά και στον πληθυσμό.

Ο νέος αυτός καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί ως την Πέμπτη. Η Ισπανία, χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, είναι συνηθισμένη στις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά εδώ και κάποια χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με περισσότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα, με πολύ μικρή ανάπαυλα στη διάρκεια όλου του καλοκαιριού.

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