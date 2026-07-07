Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για «φονικές εβδομάδες» στην Ευρώπη λόγω νέου κύματος καύσωνα

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Μία άκρως ανησυχητική προειδοποίηση έστειλε για την Ευρώπη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εν όψει νέου κύματος καύσωνα.
Ο οργανισμός ανέφερε πως η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει «περισσότερες θανατηφόρες εβδομάδες» στο μέλλον, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό.
Οι θερμοκρασίες στην Πορτογαλία και τη νότια Ισπανία αναμένεται να ανέβουν στους 43 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες και στην Ισπανία έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση σε τρεις περιφέρειες.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Χανς Κλούγκε, πραγματοποίησε τη Δευτέρα έκτακτη τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους από 41 χώρες της περιοχής, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
Οι ειδικοί ανέφεραν ότι ο καύσωνας της περιόδου 20-28 Ιουνίου ήταν ο πιο σοβαρός που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, προκαλώντας διακοπές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ζημιές στις υποδομές και υπερφόρτωση των συστημάτων υγείας καθώς και 3.700 θανάτους μόνο σε Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο, ενώ σε όλη την Ευρώπη ξεπέρασαν τις 4.000.
«Το έργο μας πλέον κινείται σε δύο μέτωπα: να διορθώσουμε όσα απέτυχαν τις τελευταίες εβδομάδες πριν χτυπήσει το επόμενο κύμα καύσωνα και να δημιουργήσουμε συστήματα υγείας που δεν θα ανταποκρίνονται απλώς στην ακραία ζέστη, αλλά θα είναι προετοιμασμένα για αυτήν», δήλωσε ο Κλούγκε.
Στην Ισπανία, ο κόκκινος συναγερμός αφορά τμήμα της Καταλονίας, της περιφέρειας της Βαλένθιας και αυτής της Σαραγόσα, σηματοδοτεί «εξαιρετικό κίνδυνο» με πιθανές «πολύ σοβαρές επιπτώσεις» στα αγαθά και στον πληθυσμό.
Ο νέος αυτός καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί ως την Πέμπτη. Η Ισπανία, χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, είναι συνηθισμένη στις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά εδώ και κάποια χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με περισσότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα, με πολύ μικρή ανάπαυλα στη διάρκεια όλου του καλοκαιριού.
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