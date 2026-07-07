Σφοδρή επίθεση Άγκυρας κατά Νετανιάχου: Διαστρεβλώνει σκόπιμα κάθε κριτική – Θα λέμε την αλήθεια

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Μύδρους κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και της κυβέρνησης του Ισραήλ εξαπολύει η Τουρκία, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, με αφορμή δηλώσεις Νετανιάχου για τα F -35:

«Τις τελευταίες ημέρες, οι αβάσιμοι ισχυρισμοί που διακινούνται από Ισραηλινούς αξιωματούχους με συντονισμένο και σκόπιμο τρόπο αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης.

»Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου και οι συνεργάτες του διαστρεβλώνουν σκόπιμα κάθε κριτική που τούς απευθύνεται και επιδιώκουν να αλλάξουν την ατζέντα μέσω μιας συστηματικής προπαγάνδας.

»Αυτές οι προσπάθειες, ωστόσο, δεν πείθουν πλέον τη διεθνή κοινότητα. Δεν έχουν καταφέρει να αποκρύψουν τη γενοκτονία της κυβέρνησης Νετανιάχου στη Γάζα, τις πολιτικές κατοχής και προσάρτησης στην περιοχή και τις αποσταθεροποιητικές της ενέργειες.

»Ο στόχος της Τουρκίας είναι όλες οι χώρες και οι λαοί της περιοχής να ζουν με ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία.

»Με αυτή την κατανόηση, καλούμε για άλλη μια φορά το Ισραήλ να ακολουθήσει μια εποικοδομητική και ειρηνική πολιτική.

»Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια».

Ο Νετανιάχου, μιλώντας νωρίτερα στο Fox News, αναφέρθηκε στην πρόθεση της Ουάσινγκτον να πουλήσει F-35 και κινητήρες για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θεωρεί πως θα πρέπει δοθούν στην Άγκυρα τα F-35 ή οι κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη, διότι αυτό θα διατάρασσε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

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