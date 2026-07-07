Σφοδρή επίθεση Άγκυρας κατά Νετανιάχου: Διαστρεβλώνει σκόπιμα κάθε κριτική – Θα λέμε την αλήθεια

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Μύδρους κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και της κυβέρνησης του Ισραήλ εξαπολύει η Τουρκία, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, με αφορμή δηλώσεις Νετανιάχου για τα F -35:
«Τις τελευταίες ημέρες, οι αβάσιμοι ισχυρισμοί που διακινούνται από Ισραηλινούς αξιωματούχους με συντονισμένο και σκόπιμο τρόπο αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης.
»Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου και οι συνεργάτες του διαστρεβλώνουν σκόπιμα κάθε κριτική που τούς απευθύνεται και επιδιώκουν να αλλάξουν την ατζέντα μέσω μιας συστηματικής προπαγάνδας.
»Αυτές οι προσπάθειες, ωστόσο, δεν πείθουν πλέον τη διεθνή κοινότητα. Δεν έχουν καταφέρει να αποκρύψουν τη γενοκτονία της κυβέρνησης Νετανιάχου στη Γάζα, τις πολιτικές κατοχής και προσάρτησης στην περιοχή και τις αποσταθεροποιητικές της ενέργειες.
»Ο στόχος της Τουρκίας είναι όλες οι χώρες και οι λαοί της περιοχής να ζουν με ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία.
»Με αυτή την κατανόηση, καλούμε για άλλη μια φορά το Ισραήλ να ακολουθήσει μια εποικοδομητική και ειρηνική πολιτική.
»Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια».
Ο Νετανιάχου, μιλώντας νωρίτερα στο Fox News, αναφέρθηκε στην πρόθεση της Ουάσινγκτον να πουλήσει F-35 και κινητήρες για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θεωρεί πως θα πρέπει δοθούν στην Άγκυρα τα F-35 ή οι κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη, διότι αυτό θα διατάρασσε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.
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