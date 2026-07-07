Ταξίδι-εξπρές στη Ρώμη για την Ευγενία Σαμαρά – Ο λόγος της επίσκεψης στην Ιταλία και οι φωτογραφίες που δημοσίευσε

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Μια σύντομη απόδραση στην ιταλική πρωτεύουσα πραγματοποίησε η Ευγενία Σαμαρά, η οποία ταξίδεψε στη Ρώμη μαζί με τον Νίκο Μουτσινά. Αφορμή για το ταξίδι τους αποτέλεσε η πρεμιέρα της «Λυσιστράτης», όπου η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου έχει τον κεντρικό ρόλο.

Η ηθοποιός, παρά τον περιορισμένο χρόνο παραμονής της, περιηγήθηκε σε σημεία της πόλης και απαθανάτισε στιγμές από την επίσκεψή της, τις οποίες μοιράστηκε αργότερα με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της περιέγραψε με χιουμοριστική διάθεση το σύντομο πέρασμά της από τη Ρώμη: «Πήγαμε, είδαμε, ξοδέψαμε. Όλα αυτά για 6-7 ώρες γιατί τρέχουμε να θαυμάσουμε τη Λυσιστράτη της καρδιάς μας, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, που κάνει διεθνή καριέρα στην Όστια».

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