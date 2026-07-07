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07.07.2026 20:22

Ταξίδι-εξπρές στη Ρώμη για την Ευγενία Σαμαρά – Ο λόγος της επίσκεψης στην Ιταλία και οι φωτογραφίες που δημοσίευσε

07.07.2026 20:22
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Μια σύντομη απόδραση στην ιταλική πρωτεύουσα πραγματοποίησε η Ευγενία Σαμαρά, η οποία ταξίδεψε στη Ρώμη μαζί με τον Νίκο Μουτσινά. Αφορμή για το ταξίδι τους αποτέλεσε η πρεμιέρα της «Λυσιστράτης», όπου η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου έχει τον κεντρικό ρόλο.

Η ηθοποιός, παρά τον περιορισμένο χρόνο παραμονής της, περιηγήθηκε σε σημεία της πόλης και απαθανάτισε στιγμές από την επίσκεψή της, τις οποίες μοιράστηκε αργότερα με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της περιέγραψε με χιουμοριστική διάθεση το σύντομο πέρασμά της από τη Ρώμη: «Πήγαμε, είδαμε, ξοδέψαμε. Όλα αυτά για 6-7 ώρες γιατί τρέχουμε να θαυμάσουμε τη Λυσιστράτη της καρδιάς μας, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, που κάνει διεθνή καριέρα στην Όστια».

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ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 20:45
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