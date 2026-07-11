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11.07.2026 11:30

Φάρσα στον Στέλιο Ρόκκο από τη σύζυγό του: Πίστεψε ότι είχαν μπει κατσίκες στο μποστάνι του και έτρεξε να… σώσει τα καρπούζια του! (Video)

11.07.2026 11:30
Stelios Roccos

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Μία φάρσα έκανε στον Στέλιο Ρόκκο η σύζυγός του, γνωρίζοντας την αγάπη του για το μποστάνι του. Ο ίδιος μάλιστα δημοσίευσε στη συνέχεια στον λογαριασμό του στο TikTok το βίντεο που καταγράφει όσα έγιναν.

Η Λελέ Γκόφα έστειλε αρχικά στον τραγουδιστή μία ψεύτικη φωτογραφία στην οποία φαινόταν να έχουν μπει κατσίκες στον χώρο, προξενώντας ζημιές στα καρπούζια του. Μόλις την είδε, εκείνος της ζήτησε τηλεφωνικά να τις απομακρύνει.

Λίγο αργότερα, ο Στέλιος Ρόκκος έφτασε στο σημείο ανήσυχος για να αναλάβει δράση και να σώσει την παραγωγή του. Εκεί, διαπίστωσε όμως πως είχε πέσει θύμα μία καλοστημένης φάρσας. «Συνήθως τις φάρσες τις κάνω εγώ… Αυτή τη φορά όμως ήμουν το θύμα!», σχολίασε ο τραγουδιστής με χιούμορ στη λεζάντα που συνόδευε το κλιπ.

@protothema.gr

🍉 Μία φάρσα έκανε στον Στέλιο Ρόκκο η σύζυγός του, γνωρίζοντας την αγάπη του για το μποστάνι του. Ο ίδιος μάλιστα δημοσίευσε στη συνέχεια στον λογαριασμό του στο TikTok το βίντεο που καταγράφει όσα έγιναν. 📸Η Λελέ Γκόφα έστειλε αρχικά στον τραγουδιστή μία ψεύτικη φωτογραφία στην οποία φαινόταν να έχουν μπει κατσίκες στον χώρο, προξενώντας ζημιές στα καρπούζια του. Μόλις την είδε, εκείνος της ζήτησε τηλεφωνικά να τις απομακρύνει. @Stelios Rokkos #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece

♬ πρωτότυπος ήχος – protothema.gr

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