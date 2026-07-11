Σέρρες: Σε κρίσιμη κατάσταση 35χρονος μοτοσικλετιστής που προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 5:20 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην πόλη των Σερρών, όταν 35χρονος αναβάτης δίκυκλης μοτοσικλέτας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σερρών.

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