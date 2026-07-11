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Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας καλλιεργούσαν μεγάλη φυτεία κάνναβης, με περισσότερα από 4.600 δενδρύλλια, σε δασική περιοχή του νομού Φθιώτιδας, εξαρθρώθηκε από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν τρία άτομα, ένας 50χρονος, ένας 33χρονος και ένας 38χρονος, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, το προσδοκώμενο κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης από την πώληση των δενδρυλλίων, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 9.000.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχε συγκεντρώσει το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε επιχείρηση σε δασική περιοχή του όρους Καλλιδρομίου στην Φθιώτιδα, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας.

Κατά την διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με πυκνή βλάστηση, μεγάλη φυτεία κάνναβης, σε επίπεδα, συνολικής έκτασης περίπου 25 στρεμμάτων, στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά 4.670 δενδρύλλια κάνναβης.

Επιπλέον, στο χώρο της φυτείας βρέθηκαν, τρία αυτοσχέδια αποξηραντήρια, προς αποξήρανση και αποθήκευση της ποσότητας κάνναβης, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών, αυτοσχέδια δεξαμενή νερού για την άρδευση της φυτείας, φωτοβολταϊκό πάνελ για την παροχή ρεύματος, ποσότητα κάνναβης 412 γραμμαρίων, ένα πιστόλι, δύο γεμιστήρες, 22 φυσίγγια κ.α.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

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