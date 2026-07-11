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11.07.2026 14:12

Πάολα Ρεβενιώτη: Θλίψη στο τελευταίο «αντίο» – Σε κλίμα συγκίνησης η πολιτική κηδεία της στο Α’ Νεκροταφείο (Photos)

11.07.2026 14:12
Paula Revenioti

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Στο τελευταίο «αντίο» της Πάολας Ρεβενιώτη βρέθηκαν μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, πολιτικοί, άνθρωποι του πολιτισμού, καθώς και φίλοι και συνεργάτες της, προκειμένου να την αποχαιρετήσουν.

Μεταξύ όσων απέτισαν φόρο τιμής είναι ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος και ο Κώστας Μπερικόπουλος. Ο Γιάνης Βαρουφάκης απέστειλε στεφάνι, στο οποίο αναγράφεται η φράση: «Καλό ταξίδι, φίλη και συντρόφισσα».

Στεφάνι απέστειλε επίσης και ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ, τιμώντας τη μνήμη της Πάολας Ρεβενιώτη και την πολύχρονη προσφορά της στους αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

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