Πυροσβεστική: «Κίτρινος» συναγερμός σε 14 περιοχές της χώρας την Κυριακή

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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 14 περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας για αύριο Κυριακή.
Σε κίτρινο συναγερμό (επίπεδο 3) βρίσκονται αύριο:
Αττική,
Κορινθία,
Αργολίδα,
Δωδεκάνησα,
Λέσβο,
Χίο,
Ψαρά,
Σάμο,
Ικαρία,
Ρέθυμνο,
Ηράκλειο,
Λασίθι,
περιοχές Βοιωτίας και Εύβοιας.
Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.
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