Πυροσβεστική: «Κίτρινος» συναγερμός σε 14 περιοχές της χώρας την Κυριακή

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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 14 περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας για αύριο Κυριακή.

Σε κίτρινο συναγερμό (επίπεδο 3) βρίσκονται αύριο:

Αττική,

Κορινθία,

Αργολίδα,

Δωδεκάνησα,

Λέσβο,

Χίο,

Ψαρά,

Σάμο,

Ικαρία,

Ρέθυμνο,

Ηράκλειο,

Λασίθι,

περιοχές Βοιωτίας και Εύβοιας.

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

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