Κίνα: Πάνω από 600.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους ενόψει του τυφώνα Μπάβι

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Η Κίνα απομάκρυνε το Σάββατο (11/7) από τις εστίες τους περισσότερους από 600.000 ανθρώπους, καθώς προετοιμάζεται για την έλευση του τυφώνα Μπάβι, ο οποίος αναμένεται ότι θα πλήξει την πόλη Γουεντζόου στα ανατολικά της χώρας

Προηγουμένως ο τυφώνας είχε περάσει από την Ταϊβάν και από τα νησιά Σακισίμα στα νότια της Ιαπωνίας, προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους.

Παρά το γεγονός ότι ο Μπάβι συνεχίζει να επιβραδύνει και να εξασθενεί στη βορειοδυτική πορεία του πάνω από ψυχρότερες θάλασσες, παραμένει ακόμα επικίνδυνος, εξαιτίας του τεράστιου όγκου υγρασίας που διατηρεί εντός της ζώνης των βροχοπτώσεων του, που έχουν περίπου το μέγεθος της Γαλλίας.

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