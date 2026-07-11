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11.07.2026 16:49

Έφη Θώδη: «Ορκίστηκα ότι δεν θα ξανακάνω σχέση – Με ήθελαν για τα λεφτά μου»

11.07.2026 16:49
thwdi

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Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσωπική της ζωή μίλησε η Έφη Θώδη στην εκπομπή «Ζω Καλά» του Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις σχέσεις που την πλήγωσαν, υποστηρίζοντας πως σε κάποιες περιπτώσεις το ενδιαφέρον που δεχόταν είχε άλλα κίνητρα.

«Πέρασα άσχημα στα προσωπικά μου και ορκίστηκα πως δεν θα ξανακάνω σχέση. Γιατί για τα λεφτά με θέλανε, πιο πολύ για τα λεφτά. Να αρπάξουν, να με κάνουν κομμάτια. Εγώ το έβλεπα και έλεγα ”Ως εδώ. Θα είμαι μόνη, θα δουλεύω”», δήλωσε και αποκάλυψε πως μετά από αυτές τις εμπειρίες αποφάσισε να επικεντρωθεί στη δουλειά της και να προστατεύσει τον εαυτό της.

Η περίοδος απομόνωσης και η σχέση με το φαγητό

Στη συνέχεια της συνέντευξής της, η Έφη Θώδη μίλησε και για την ψυχολογική επίδραση που είχαν πάνω της αυτές οι καταστάσεις, εξηγώντας πως οδηγήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία απομακρύνθηκε από τους άλλους.

«Αυτό με έκανε και πήρα τα κιλάκια. Κλείστηκα στον εαυτό μου και το έριξα στο φαΐ. Όταν έχεις μία ευχαρίστηση μόνο, τι περιμένεις», είπε, περιγράφοντας μια φάση της ζωή της κατά την οποία αναζήτησε παρηγοριά σε μικρές καθημερινές απολαύσεις.

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