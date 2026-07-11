Πεσκόφ: «Αν απειληθούμε θα κάνουμε χρήση πυρηνικών» – Πυρά κατά Ζελένσκι και Ευρωπαίων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με χρήση πυρηνικών όπλων, σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η ύπαρξη της Ρωσίας, απείλησε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Αν οτιδήποτε απειλήσει την ύπαρξη του ρωσικού κράτους, θα χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα. Διαφορετικά, δεν θα χρησιμοποιηθούν. Όλα τα άλλα είναι καθαρές εικασίες», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην Die Weltwoche ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου.

Kremlin:



If anything threatens the existence of the Russian state, nuclear weapons will be used.



Otherwise, they will not.



Everything else is pure speculation.



Source: Die Weltwoche pic.twitter.com/TpFIhUkL8u — Clash Report (@clashreport) July 11, 2026

Ο Πεσκόφ επανέλαβε τους ρωσικούς όρους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Ο Ζελένσκι ανέλαβε την εξουσία και υποσχέθηκε στον λαό του ότι θα τερματίσει τον πόλεμο. Αυτή ήταν η αρχική του υπόσχεση. Και μπορεί ακόμα να τερματίσει τον πόλεμο λαμβάνοντας την πολύ υπεύθυνη απόφαση να αποσύρει τα στρατεύματά του από το Ντονμπάς – από τις περιοχές που έχουν πλέον γίνει μέρος της Ρωσίας – και αναγνωρίζοντας την κατάσταση που έχει ήδη γίνει de facto ως de jure. Την επόμενη μέρα, ο πόλεμος θα τελείωνε», ανέφερεε χαρακτηριστικά.

«Οι ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να νικήσουν στρατηγικά τη Ρωσία»

Σφοδρά ήταν και τα πυρά που εξαπέλυσε και κατά των Ευρωπαίων. «Οι ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να νικήσουν στρατηγικά τη Ρωσία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ΛΑΘΟΣ όλων των εποχών».

«Η Ρωσία διατηρεί ακόμη το συντριπτικό πλεονέκτημα ισχύος πυρός και, για κάθε ουκρανικό πλήγμα με drones εντός ρωσικού εδάφους, τιμωρεί την Ουκρανία με πολύ σφοδρότερους πυραυλικούς βομβαρδισμούς», πρόσθεσε.

«Αν και ο Πούτιν δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής με σοβαρή κλιμάκωση στην παραβίαση των ρωσικών “κόκκινων γραμμών”, αρκεί ένα και μόνο πλήγμα με drone εναντίον στόχου υπερβολικά ευαίσθητου για τη Ρωσία, ώστε εκείνη να εγκαταλείψει κάθε αυτοσυγκράτηση και να περάσει σε σκληρή δράση» κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Εντολή προφυλάκισης 36 υπόπτων για υπόθεση δωροδοκίας – Στο στόχαστρο και δήμαρχος της αντιπολίτευσης στην Άγκυρα

Ιράν: Δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις μέχρι οι ΗΠΑ αναθεωρήσουν τις θέσεις τους – Μήνυμα εκδίκησης για τον θάνατο Χαμενεϊ από τον γιο του

Δύο νεκροί και 19 τραυματίες, από το νέο ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία με πυραύλους και drones (Video)



