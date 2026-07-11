Φωτιά στο Περιβολάκι Θεσσαλονίκης: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, εκκενώνεται οικισμός (Video)

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά, που εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 3.30 το μεσημέρι του Σαββάτου, σε αγροτική έκταση στην περιοχή Περιβολάκι Θεσσαλονίκης.
Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα κοντά σε αρδευτικό κανάλι.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ενισχύθηκαν, ενώ ήχησε και το 112, καλώντας σε ετοιμότητα όσους βρίσκονται στην περιοχή.
Στις 16:23, το 112 ήχησε ξανά καλώντας σε απομάκρυνση από τον οικισμό Περιβολάκι προς Λαγκαδά.
Αυτή την ώρα επιχειρούν στο σημείο 65 πυροσβέστες με 20 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
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