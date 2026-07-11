Αλβανία: Ύποπτος για πλαστογραφία επιχειρηματίας που πούλησε γη για το θέρετρο Κούσνερ

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Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση με το θέρετρο του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ στην Αλβανία, που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων καθώς υπάρχουν στοιχεία ότι ο επιχειρηματίας πίσω από την πώληση πλαστογράφησε τους τίτλους ιδιοκτησίας.

Αυτό αναφέρει το Reuters επικαλούμενο τη δικογραφία η οποία προέρχεται από την υπηρεσία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Πρόκειται για τον επιχειρηματία Αρτούρ Σεχού με έδρα το Μαϊάμι, ο οποίος καταζητείται στην Αλβανία για φερόμενο ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά και ο οποίος αρνείται όλες τις κατηγορίες εναντίον του.

Η δικογραφία κατηγορεί τον Σεχού και τους συνεργάτες του για διακίνηση κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική σε ευρωπαϊκά λιμάνια και για ξέπλυμα των εσόδων μέσω της δημιουργίας μιας αυτοκρατορίας ακινήτων, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων πλαστά έγγραφα ιδιοκτησίας γης.

«Τίποτα από όσα έχουν ειπωθεί σχετικά με τον χαρακτήρα του κ. Αρτούρ Σεχού δεν είναι αληθές. Δεν είναι ούτε διακινητής ναρκωτικών ούτε πλαστογράφος εγγράφων ιδιοκτησίας», δήλωσε ο δικηγόρος του.

«Ο κ. Σεχού είναι ενήμερος για τους ισχυρισμούς της αλβανικής εισαγγελίας. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν τον αφορούν, καθώς υποστηρίζει ότι η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική από όσα υποστηρίζει η εισαγγελία».

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης αρνήθηκε να σχολιάσει εάν είχε ληφθεί αίτημα από την Αλβανία για τον εντοπισμό ή την κράτηση του Σεχού στο Μαϊάμι.

Τον Απρίλιο, ο Σεχού πώλησε τη λωρίδα παρθένας αλβανικής ακτογραμμής, που προοριζόταν για το σχεδιαζόμενο τουριστικό θέρετρο, στην εταιρεία Albania Land Development – ​​η οποία ανήκει στους κατασκευαστές του έργου που υποστηρίζεται από τον Κούσνερ.

«Σχηματίζονται βάσιμες υποψίες, βάσει αποδεικτικών στοιχείων, ότι τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν με τη χρήση πλαστών εγγράφων», έγραψαν οι εισαγγελείς στα έγγραφα της δικογραφίας.

Τα έγγραφα δεν διατυπώνουν κατηγορίες για παράνομες ενέργειες εις βάρος του Κούσνερ, της Sazan Real Estate Development, της Albania Land Development ή άλλων επενδυτών στο έργο του θερέτρου.

Η κατηγορία ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας ενδέχεται να έχουν πλαστογραφηθεί αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο για ένα έργο μεγάλης εμβέλειας, το οποίο ήδη αντιμετωπίζει μαζικές διαμαρτυρίες λόγω των ισχυρισμών ότι απειλεί την άγρια ​​ζωή.

Κάτοικοι του χωριού Ζβέρνετς, κοντά στην περιοχή του έργου, αμφισβητούν τη διεκδίκηση της γης από τον Σεχού μέσω δικαστικών προσφυγών που χρονολογούνται από πριν από μία και πλέον δεκαετία.

Τον περασμένο μήνα, δώδεκα εξ αυτών επέδειξαν στο Reuters τίτλους ιδιοκτησίας και φορολογικά έγγραφα, τα οποία, όπως υποστήριξαν, αποδείκνυαν ότι είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της έκτασης. Ο δικηγόρος τους, Κωσταντίν Μπέκο, δήλωσε ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και ότι σκοπεύουν να ζητήσουν δικαστική εντολή για τη διακοπή του έργου κατασκευής του τουριστικού συγκροτήματος.

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