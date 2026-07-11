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11.07.2026 13:08

ΠΑΣΟΚ: Γιατί η κυβέρνηση σιωπά στο πρωτοφανές συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών;

11.07.2026 13:08
Stefanos Parastatidis

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Ως τη «μεγαλύτερη προσβολή» για τα χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους που έζησαν με αγωνία τη δοκιμασία των Πανελλαδικών, χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ τη «σιωπή» της κυβέρνησης απέναντι σε περιστατικό που ανέδειξε χθες το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ζητώντας την παραίτηση της υπουργού Παιδείας.

Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι χθες ο υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του κόμματος, Στέφανος Παραστατίδης, με επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή, ανέδειξε ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που αφορά το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων» και «ο παριστάμενος Υφυπουργός δεν αναίρεσε και δεν διέψευσε τίποτα». «Το Υπουργείο Παιδείας όχι μόνο γνώριζε το θέμα, αλλά το ίδιο έδωσε τη λύση της αυθαίρετης βαθμολόγησης με άριστα δύο υποψηφίων. Από πού άντλησε αυτή τη νομιμοποίηση; Είναι πρωτοφανές», τονίζει.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ζήτησε την παραίτηση της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, «ως την ελάχιστη και αυτονόητη πράξη για ένα τέτοιο συμβάν», όμως «η κυβέρνηση δεν έχει καν σχολιάσει το γεγονός» και «η Υπουργός Παιδείας δεν έχει αισθανθεί την ανάγκη ούτε να τοποθετηθεί στο αίτημα παραίτησης της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πολλώ δε μάλλον να υπερασπιστεί τις αποφάσεις του Υπουργείου».

«Για τα χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους, που έζησαν με αγωνία τη δοκιμασία των Πανελλαδικών, αυτή η σιωπή είναι η μεγαλύτερη προσβολή», αναφέρει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ στη σχετική ανακοίνωση του με τίτλο: «Γιατί η κυβέρνηση και η Υπουργός Παιδείας σιωπούν μπροστά στο πρωτοφανές συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών;».

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