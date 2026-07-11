Πάτρα: Τραυματίστηκε σε τροχαίο ο Νίκος Νικολόπουλος

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Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό είχε, λίγο πριν από τη 1.30 το μεσημέρι του Σαββάτου, ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Νίκος Νικολόπουλος στην Πάτρα.

Στο τροχαίο που σημειώθηκε μπροστά από το Παμπελλοπονησιακό Στάδιο της Πάτρας ενεπλάκησαν ένα όχημα και ένα δίκυκλο.

Ο Νίκος Νικολόπουλος βρέθηκε στο οδόστρωμα, όμως ευτυχώς είχε τις αισθήσεις του και ήταν καλά.

Στο σημείο, σύμφωνα με το tempo24.gr, έσπευσε αρχικά δικυκλιστής του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια πλήρωμα ασθενοφόρου που τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών με πόνο στο στήθος.

Για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία Πατρών.

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