Θρίλερ στο Βερολίνο: Ένοπλος κρατά όμηρο γυναίκα σε σούπερ μάρκετ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε εξέλιξη είναι αστυνομική επιχείρηση έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, όπου ένοπλος κρατά όμηρο γυναίκα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη γερμανική αστυνομία, η ομηρία ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα, 23:00 στην Ελλάδα). «Επί του παρόντος, (ο δράστης) παραμένει μέσα στο κατάστημα. Οι δυνάμεις μας βρίσκονται εκεί και η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη», δήλωσε τα ξημερώματα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Πέτερσεν-Σούμαν στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Seit kurz nach 22 Uhr läuft ein Polizeieinsatz in einem Supermarkt in der Hildburghauser Str. in #Marienfelde wegen einer Geiselnahme. Ein Mann hat dort eine Frau in seine Gewalt gebracht. Unsere Einsatzkräfte stehen im Kontakt mit dem Mann. Der Einsatz dauert derzeit noch an.… pic.twitter.com/nPhj8u15kW — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 10, 2026

Διαπραγματεύσεις με τον δράστη

Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό. «Καθώς η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για την ώρα», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η περιοχή γύρω από το σούπερ μάρκετ έχει αποκλειστεί. Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Χίλντμπουργκχάουζερ στη συνοικία Μαρίενφελντε, στο νότιο άκρο της γερμανικής πρωτεύουσας. Μια ήσυχη κατοικημένη περιοχή του Μάριενφελντε, όπου υπάρχουν σχολεία και παιδικοί σταθμοί.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Το Ιράν θα καταστραφεί ολοκληρωτικά αν επιχειρήσει να με δολοφονήσει»

«Θερίζει» ο Έμπολα: 648 οι θάνατοι στο Κονγκό

«Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοσή μας» – Το τελεσίγραφο του Ιράν και το «ναι» από Τραμπ σε συνομιλίες, αλλά «η εκεχειρία τελείωσε»



