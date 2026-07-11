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11.07.2026 08:05

Θρίλερ στο Βερολίνο: Ένοπλος κρατά όμηρο γυναίκα σε σούπερ μάρκετ

11.07.2026 08:05
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Photo: AP Αρχείου

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Σε εξέλιξη είναι αστυνομική επιχείρηση έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, όπου ένοπλος κρατά όμηρο γυναίκα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη γερμανική αστυνομία, η ομηρία ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα, 23:00 στην Ελλάδα). «Επί του παρόντος, (ο δράστης) παραμένει μέσα στο κατάστημα. Οι δυνάμεις μας βρίσκονται εκεί και η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη», δήλωσε τα ξημερώματα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Πέτερσεν-Σούμαν στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Διαπραγματεύσεις με τον δράστη

Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό. «Καθώς η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για την ώρα», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η περιοχή γύρω από το σούπερ μάρκετ έχει αποκλειστεί. Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Χίλντμπουργκχάουζερ στη συνοικία Μαρίενφελντε, στο νότιο άκρο της γερμανικής πρωτεύουσας. Μια ήσυχη κατοικημένη περιοχή του Μάριενφελντε, όπου υπάρχουν σχολεία και παιδικοί σταθμοί.

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