Νέες απειλές Τραμπ: «1.000 πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και στοχεύουν στο Ιράν»

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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες, Παρασκευή, το Ιράν ότι έχει δώσει εντολή στον στρατό να είναι έτοιμος να εξαπολύσει πλήγματα εναντίον του αν η ιρανική κυβέρνηση διεξαγάγει ή αποπειραθεί να τον δολοφονήσει.

«1.000 Πύραυλοι είναι Κλειδωμένοι και Φορτωμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως, αν η Ιρανική Κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της, που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Υφηλίου, να δολοφονήσει, ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει, τον εν ενεργεία Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε αυτήν την περίπτωση, ΕΜΕΝΑ!», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Διαταγές έχουν ήδη δοθεί, και ο Στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός, για χρονική περίοδο ενός έτους, υποκείμενης σε παράταση, να αποδεκατίσει πλήρως και να καταστρέψει όλες τις περιοχές του Ιράν», υπογράμμισε στην ανάρτησή του.

Οι οδηγίες του Τραμπ

Μιλώντας νωρίτερα στην εφημερίδα The Post ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως έχει «αφήσει οδηγίες» σε περίπτωση που το Ιράν πετύχει στα σχέδιά του να τον δολοφονήσει – και θα ξεσπάσει κόλαση.

«Είμαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Αυτό έχουμε να κάνουμε», είπε. «…Το μόνο πράγμα είναι ότι έχω αφήσει οδηγίες – αν συμβεί οτιδήποτε, απλώς να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί».

Ερωτηθείς για πρόσφατες αναφορές ότι το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα κατέγραψε πληροφορίες για ένα σχέδιο για την εξόντωση του προέδρου των ΗΠΑ, ο Τραμπ υπέδειξε ότι δεν υπήρχε νέο σχέδιο από το Ιράν – αλλά είπε ότι η Τεχεράνη τον ήθελε νεκρό εδώ και χρόνια.

«Όχι, όχι. Το Ισραήλ δεν αποκάλυψε τίποτα. Όχι, όχι», είπε. «Ήμουν ο Νο. 1 [στη λίστα θανάτου του Ιράν] για πολύ καιρό, και έτσι είναι η ζωή, ξέρετε».

«Ελπίζω να σας λείψω», πρόσθεσε.

Αραγτσί: Η Τεχεράνη «τήρησε τον λόγο» της απέναντι στις ΗΠΑ

Το Ιράν «τήρησε τον λόγο» του απέναντι στις ΗΠΑμετά την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας για εκεχειρία, για την οποία ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τελείωσε, σημείωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει τηρήσει τον λόγο του», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Αραγτσί, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για “παραβίαση” της εκεχειρίας επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν.

«Η παραβίαση αυτή προστίθεται σε άλλες παραβιάσεις και λάθος βήματα που έχουν κάνει οι ΗΠΑ. Ας κοιτάξουμε τα πράγματα κατάματα: δεν μπορεί να υπάρξει σεβασμός αν δεν είναι αμοιβαίος», πρόσθεσε ο ιρανός ΥΠΕΞ.

Iran has so far kept its word, unlike the so-called U.S. Treasury Secretary who is violating Para 9 of the MoU.



That violation follows other violations and missteps by the United States.



Reality check: There can only be mutual compliance. July 11, 2026

«Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοσή μας» – Το τελεσίγραφο του Ιράν και το «ναι» από Τραμπ σε συνομιλίες

Οι σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν βρίσκονται σε νέα φάση κλιμάκωσης με την ένταση να επιστρέφει μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας και τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες και απειλές, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών.

Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει μέσω παράδοσης, την ώρα που η Ουάσινγκτον εμφανίζεται ανοιχτή στον διάλογο, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει πως η προηγούμενη εκεχειρία έχει πλέον λήξει.

Οι δηλώσεις από τις δύο πλευρές συνοδεύονται από νέες στρατιωτικές κινήσεις, απειλές και διπλωματικές προσπάθειες, καθώς χώρες της περιοχής επιχειρούν να ανοίξουν ξανά τον δρόμο των διαπραγματεύσεων.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν», προειδοποιεί ο Γκαλιμπάφ

Ο πόλεμος μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών «δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν», προειδοποίησε την Παρασκευή, 10/7, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

«Το να τεθεί τέλος στον πόλεμο είναι μια προτεραιότητα για τις χώρες του κόσμου, αλλά ο καθένας πρέπει να γνωρίζει ότι η αναμέτρηση αυτή δεν θα τελειώσει ποτέ με μια παράδοση του Ιράν», δήλωσε, ενώ οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν αυτή την εβδομάδα μεταξύ της χώρας του και των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Ιράν για επιθέσεις σε τρία πλοία εντός των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, τα οποία έχουν γίνει μείζον θέμα της σύγκρουσης, και εξαπέλυσαν αντίποινα με πλήγματα κατά του Ιράν.

Η Τεχεράνη απάντησε στοχοποιώντας συμμάχους της Ουάσινγκτον στην περιοχή: Το Κουβέιτ, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, το Μπαχρέιν, την Ιορδανία ή ακόμη το Κατάρ, μια από τις μεσολαβήτριες χώρες στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης.

«Κάθε φορά που οι Αμερικανοί προδίδουν τη συμφωνία, εμείς είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να αμυνθούμε, να κάνουμε μέτωπο εναντίον τους και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα του ιρανικού λαού», πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ, τονίζοντας ότι «δεν εμπιστεύεται τους Αμερικανούς».

Πρόθυμος για συνομιλίες ο Τραμπ, αλλά επιμένει πως η εκεχειρία «τελείωσε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι συμφώνησε να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η εκεχειρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο «τελείωσε» πλέον οριστικά.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μάς ζήτησε να συνεχίσουμε “συνομιλίες”. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε, αλλά οι ΗΠΑ τους ξεκαθάρισαν ότι η εκεχειρία ΤΕΛΕΙΩΣΕ!» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

Οι εχθροπραξίες επανήλθαν αυτή την εβδομάδα μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες αντάλλαξαν πλήγματα στη Μέση Ανατολή, τα πιο μεγάλης έκτασης μετά την υπογραφή στις 17 Ιουνίου ενός μνημονίου κατανόησης που επισημοποίησε την εκεχειρία του Απριλίου.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ επιτέθηκε στους Ιρανούς ηγέτες, αποκαλώντας τους «αποβράσματα» και λέγοντας ότι δεν θέλει πλέον «να έχει καμία σχέση μαζί τους», ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτή την πόρτα για την ομάδα διαπραγματεύσεών του να συνεχίσει τις συνομιλίες.

Τη νύχτα μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μια μαζική αεροπορική επιδρομή εναντίον του Ιράν, στοχεύοντας περίπου 90 στρατιωτικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον στρατό.

Από την πλευρά της η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι στοχεύει και πολιτικές υποδομές για να εμποδίσει πολίτες να παραστούν στην κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη.

Γέφυρες και η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Τεχεράνης και Μασχάντ, όπου ενταφιάστηκε ο Αλί Χαμενεΐ, χτυπήθηκαν, σύμφωνα με την Τεχεράνη.

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