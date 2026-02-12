search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 16:14
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου

12.02.2026 14:44

Κουτσούμπας για νομοσχέδιο Κεραμέως: Προϊόν εν κρυπτώ διαπραγμάτευσης με τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο – Καταγγείλαμε εγκαίρως τη «συνδικαλιστική μαφία»

12.02.2026 14:44
koutsoubas_vouli_new

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις αλλά και για το σκάνδαλο Παναγόπουλου άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια τονίζοντας ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει το νομοσχέδιο «κυβέρνησης, Παναγόπουλου και σία».

Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο θα έπρεπε να έχει ήδη αποσυρθεί «αν όχι για την αντεργατικότητά του, αλλά γιατί όπως εσείς λέτε κ. Κεραμέως κάθε λέξη του είναι γραμμένη όχι μόνο από σας αλλά και από τους εργοδοτικούς φορείς, και  από τον ελεγχόμενο επικεφαλής της ομάδας που έχει κατσικωθεί εδώ και χρόνια στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, ο οποίος μάλιστα δεν είχε ενημερώσει καν τη διοίκηση της ΓΣΕΕ τους 7 μήνες που εσείς διαπραγματευόσασταν και γράφατε τη συμφωνία». «Είναι δυνατόν αυτή η εν κρυπτώ διαπραγμάτευση με έναν ελεγχόμενο για οικονομικά εγκλήματα να δεσμεύσει τα εκατομμύρια των εργαζομένων της χώρας μας;» διερωτήθηκε.

Σημείωσε ότι ο ελεγχόμενος πρόεδρος της ΓΣΕΕ λειτούργησε υπονομευτικά στο εργατικό κίνημα, για να προσθέσει την αιχμή πως «αυτά δε γίνονται με το αζημίωτο, θέλουν και το λαδάκι τους αυτοί οι μηχανισμοί για να γυρίσουν τα γρανάζια».

Έκανε λόγο για «συνδικαλιστική μαφία» την οποία, όπως σημείωσε οι δυνάμεις του ΚΚΕ και στη Βουλή και στον συνδικαλισμό είχαν καταγγείλει εδώ και χρόνια αλλά αντιμετώπιζαν κατηγορίες όπως «διασπαστές» και «τραμπούκοι».

Σημείωσε πώς η κυβέρνηση ακόμη και στην ακρόαση φορέων «απέκλεισε όλους τους φορείς των εργαζομένων και κάλεσε μόνο την εργοδοσία και τον Παναγόπουλο», αφού «σας κάνει τη βρώμικη δουλειά τόσα χρόνια».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να πουλήσει  «φύκια για μεταξωτές κορδέλες», καθώς όπως είπε ο καθορισμός του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου θα συνεχίσει να ρυθμίζεται από την κυβέρνηση με το γνωστό αλγόριθμο, δεν επανέρχονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τους εργαζόμενους με τη συμμετοχή τους στους αγώνες «να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους» και παρέπεμψε στην γενική απεργία στις 28 Φλεβάρη για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα των Τεμπών. Η κινητοποίηση αυτή είπε, πρέπει «να αποτελέσει ξανά ένα σημαντικό σταθμό και να ακουστεί το σύνθημα “οι ανάγκες μας πάνω από τα κέρδη τους”». Πρόσθεσε πως οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη καθώς με την εργασία τους ρυθμίζουν τα πάντα.

