Σφοδρή κόντρα Κωνσταντοπούλου – Κεραμέως για Βιολάντα και… Άδωνι

Σε κυβέρνηση και υπουργό Εργασίας επιτέθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την ομιλία της στη συζήτηση για τις συλλογικές συμβάσεις, με κεντρικό θέμα στην τοποθέτησή της όμως το δυστύχημα στη Βιολάντα και όχι το νομοσχέδιο.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εγκάλεσε την υπουργό για το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε στην ομιλία της στο δυστύχημα στα Τρίκαλα, και ουσιαστικά την κάλεσε να διαφοροποιηθεί από τον προκάτοχό της στο υπουργείο Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με δηλώσεις του αμέσως μετά το τραγικό συμβάν. Μάλιστα, δεν τσιγκουνεύτηκε τους χαρακτηρισμούς, ειδικά για τον Άδωνι Γεωργιάδη τον οποίο χαρακτήρισε «ελεεινό» και «φαύλο» ενώ τον κατηγόρησε ότι πρώτος κάθε φορά σπεύδει να «κανονικοποιεί το έγκλημα».

Κάτι που οδήγησε την Νίκη Κεραμέως να πάρει ξανά τον λόγο και να επιτεθεί στην Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας πως είναι «άλλο ο σεβασμός στον ανθρώπινο πόνο και άλλο η εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου».

«Ξετσίπωτη προσπάθεια εγκωμιασμού μιας εργοδοσίας που έστειλε εργαζόμενες στον άλλο κόσμο»

Ειδικότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε την ομιλία της λέγοντας πως στα τέλη Δεκέμβρη, παιδιά από σχολείο επισκέφθηκαν το εργοστάσιο Βιολάντα, χωρίς να έχουν ιδέα για τον κίνδυνο στον οποίο ήταν εκτεθειμένα, εν τούτοις η υπουργός δεν αναφέρθηκε καν στο δυστύχημα.

«Δε λέτε κουβέντα;», ρώτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ειρωνευόμενη την κυβερνητική ρητορική: «Ακούμε για τις 8 αλήθειες, είναι η τεχνική που ακολουθείτε, γιατί όλοι οι άλλοι αγαπάμε τα ψέματα μόνο η κυβέρνηση της ΝΔ είναι φιλαλήθης».

Οι γυναίκες αυτές, είπε, «εκτέθηκαν σε κίνδυνο και οδηγήθηκαν στον θάνατο, από εκείνους που ήταν υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τη ζωή τους». Οι γυναίκες αυτές, συμπλήρωσε, «έπρεπε να ζουν».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε εκτενώς στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη λέγοντας πως ο προκάτοχός της στο υπουργείο ήταν ο πρώτος που έσπευσε να δώσει διαπιστευτήρια, «αυτό το ελεεινό υποκείμενο ο Γεωργιάδης». Παρέπεμψε δε σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση καλώντας την υπουργό να τοποθετηθεί γι’ αυτές: «Το εργοστάσιο Βιολάντα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ελλάδα, έχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι, δεν ήταν ένα εργοστάσιο παρατημένο» είπε, σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου. Και η πρόεδρος της Πλεύσης συμπλήρωσε «αυτά έλεγε με τις γυναίκες να μην έχουν ακόμη ταφεί από τους συγγενείς τους. Η κυβέρνηση θα πει κάτι για αυτή την ξετσίπωτη προσπάθεια εγκωμιασμού μιας εργοδοσίας που έστειλε στον άλλο κόσμο εργαζόμενες;».

Συνεχίζοντας την επίθεση κατά Γεωργιάδη σημείωσε πως «είναι ο ίδιος που έλεγε “αν λέγαμε ότι είναι επικίνδυνα τα τρένα δε θα έμπαινε ο κόσμος στα τρένα”, ο ίδιος είναι που πάντα σπεύδει να κανονικοποιεί το έγκλημα». «Μην τον ανυψώσω, φερέφωνο του Μητσοτάκη είναι», κατέληξε.

«Άλλο σεβασμός στον πόνο άλλο εκμετάλλευση» – «Κατάντια» και «πολύ χαμηλού επιπέδου παρέμβαση»

«Άλλο ο σεβασμός στον ανθρώπινο πόνο και άλλο η εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου» είπε η υπουργός Εργασίας, παίρνοντας το λόγο αμέσως μετά. «Είναι ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε συναδέλφους βουλευτές με αυτό τον τρόπο όταν δεν είναι καν παρόντες ώστε να σας απαντήσουν. (…) Μπορούμε να έχουμε όποιες διαφωνίες θέλετε αλλά δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε ένα συνάδελφο με αυτό τον τρόπο και μάλιστα εν τη απουσία του», ανέφερε σε οργισμένο ύφος η Νίκη Κεραμέως. Και άφησε αιχμές κατά της Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι το τι πραγματικά πιστεύει κανείς φαίνεται στο τι ψηφίζει, παραπέμποντας σε διατάξεις παλιότερου νομοσχεδίου για την ασφάλεια στην Εργασία, τις οποίες όπως είπε η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισε.

«Σας εκφράζω τη μεγάλη απογοήτευση μου που διολισθήσατε σε αυτή την κατάντια και με ψέγετε διότι αναφέρθηκα στον Γεωργιάδη, τον καημένο συνάδελφό σας», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε την υπουργό για «στυγνά ψεύδη» και συγκεκριμένα για την αναφορά πως σταμάτησε να μιλά για την Βιολάντα όταν αποχώρησε το σχολείο που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση.

Και κλιμάκωσε τους τόνους ως εξής:

«Δεν καταλάβατε ότι σε όλη μου την ομιλία μίλησα για τις εργαζόμενες;

Δε ντρέπεστε να λέτε ότι το κάνουμε για το ακροατήριο;

Δε ντρέπεστε να λέτε ότι είμαστε απόντες όταν έχουμε υπουργούς φαντάσματα κατά τα άλλα βιδωμένους στις καρέκλες τους;

Πολύ λυπάμαι για αυτή σας την παρέμβαση γιατί ήταν πολύ χαμηλού επιπέδου».

Διαβάστε επίσης:

Κοινή πρόταση νόμου ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής

Χαρίτσης σε Κεραμέως: Έπρεπε να έχετε αποσύρει το νομοσχέδιο, δε γίνεται να μιλάτε για συμφωνία όταν έχει παρέμβει η δικαιοσύνη

Κουτσούμπας για νομοσχέδιο Κεραμέως: Προϊόν εν κρυπτώ διαπραγμάτευσης με τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο – Καταγγείλαμε εγκαίρως τη «συνδικαλιστική μαφία»