12.02.2026 15:16

Κοινή πρόταση νόμου ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής

12.02.2026 15:16
vouli_0402_1920-1080_new

Κοινή νομοθετική πρωτοβουλία για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής καθώς και για τη θεσμοθέτηση οδικού χάρτη για τον πρωτογενή τομέα, ανέλαβαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, καταθέτοντας σχετική πρόταση νόμου στη Βουλή.

Στην πρωτοβουλία είχε αναφερθεί λίγο νωρίτερα από το βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ  Σωκράτης Φάμελλος με πρωτοβουλία του οποίου κατατέθηκε η πρόταση- μιλώντας στη συζήτηση για το νομοσχέδιο Κεραμέως.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η πρωτοβουλία απαντά στη διαχρονική απουσία ενός σταθερού, μακροπρόθεσμου και θεσμικά κατοχυρωμένου πλαισίου στρατηγικού σχεδιασμού για τον αγροτικό τομέα, ο οποίος αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την εθνική οικονομία, τη διατροφική ασφάλεια, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή της υπαίθρου».

Με την προτεινόμενη από τα τρία κόμματα ρύθμιση, ιδρύεται το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής ως μόνιμος, διαρκής και υπερκομματικός θεσμός στρατηγικού σχεδιασμού, με τη συμμετοχή της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αγροτικών οργανώσεων, των συνεταιρισμών, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και των κοινωνικών εταίρων.

Ταυτοχρόνως, θεσμοθετείται δεσμευτικός Εθνικός Οδικός Χάρτης Αγροτικής Πολιτικής, ο οποίος θα εγκρίνεται από τη Βουλή και θα αποτελεί υποχρεωτικό πλαίσιο αναφοράς για κάθε κυβέρνηση και θα περιλαμβάνει «σαφείς και μετρήσιμους στόχους, χρονοδιαγράμματα, δείκτες αξιολόγησης και μηχανισμούς λογοδοσίας, διασφαλίζοντας θεσμική συνέχεια, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα».

