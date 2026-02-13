search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 09:02
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

13.02.2026 07:35

Ο Γεωργιάδης απαντά στην Κωνσταντοπούλου: «Πήγε με robe de chambre στο ΑΤ για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι»

13.02.2026 07:35
Συνέχεια στην άγρια κόντρα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του το βράδυ της Πέμπτης, 12.02.2026 στο One Channel.

Μετά το sms που δημοσιοποίησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη στο οποίο αναφέρει ότι αστυνομικός του ΑΤ. Εξαρχείων ειδοποίησε τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι του έχει καταθέσει μήνυση και μάλιστα με κάθε λεπτομέρεια, ο υπουργός Υγείας, απάντησε και έκανε λόγο μεταξύ άλλων για κωμικές καταστάσεις.

Όπως είπε αρχικά στη συνέντευξή του για την κλιμάκωση της κόντρας μέσα στη Βουλή και τους εκατέρωθεν υβριστικούς χαρακτηρισμούς, κατηγόρησε την Ζωή Κωνσταντοπούλου για bullying και τόνισε ότι «είναι καθήκον του να το αντιμετωπίσει και για αυτό θα καταθέσει μήνυση»

«Ένας αστυνομικός που άκουσε για την μήνυση, γιατί έγινε σούσουρο μου έστειλε μήνυμα στο κινητό μου, “υπουργέ να σου πω να γελάσεις”.

Τον πήρα τηλέφωνο του λέω “τι έγινε” και μου περιέγραψε όλη τη σκηνή που είναι κωμική, είναι κωμωδία. Μπήκε με μία ρόμπα μέσα, έτσι μου την περιέγραψαν, από τον ύπνο. Μπήκε μέσα στις 12 παρά 9 λεπτά το βράδυ με μία ρόμπα για να καταθέσει μήνυση.

Προφανώς κοιμόταν και με είδε στον ύπνο της, δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά» είπε σχετικά με την ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δεν πρόκειται η κόντρα τους να λυθεί εξωδικαστικά.

Μετά τη συνέντευξη ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και με μία ανάρτηση που έκανε στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…».

Χαμός στη Βουλή για Βιολάντα και… Άδωνι – Η Ζωή τον αποκάλεσε «ελεεινό υποκείμενο»  – «Γελοία, είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή» απάντησε ο Γεωργιάδης

Στο Aspen Ministers Forum στο Βερολίνο ο Γιώργος Παπανδρέου

Τσάι, «ηπειρώτικα» και ο οδικός χάρτης για το νέο κόμμα: Το παρασκήνιο της συνάντησης Τασούλα – Τσίπρα

