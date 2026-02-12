Χαμός στη Βουλή για Βιολάντα και… Άδωνι – Η Ζωή τον αποκάλεσε «ελεεινό υποκείμενο»  – «Γελοία, είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή» απάντησε ο Γεωργιάδης

Μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην οποία θα συμπεριληφθούν και τα όσα είπε σήμερα στη Βουλή εναντίον του, προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έσπευσε στην Ολομέλεια προκειμένου να απαντήσει επί προσωπικού στους χαρακτηρισμούς που εξαπέλυσε εναντίον του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λίγο νωρίτερα, η οποία μίλησε για «ελεεινό υποκείμενο».

Η κ. Κωνσταντοπούλου, αποτελεί “ό,τι πιο τοξικό, δηλητηριώδες, κακοποιητικό έχει περάσει από τη Bουλή εδω και πολλά χρόνια. Πρώτοι το γνωρίζουν οι βουλευτές της το 40% έχει αποχωρήσει ήταν 8 έμειναν 5, δεν αποκλείω να μείνει και μόνοι της”.

Οι τόνοι ανέβηκαν τόσο λόγω του ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου διέκοπτε τον υπουργό ώστε ο Άδωνις Γεωργιάδης έφτασε να ουρλιάζει προς τον προεδρεύοντα Γ. Γιώργο Γεωργαντά “φτάνει με αυτή την τραμπούκο, φτάνει” και “δε θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελοία”.

Γεωργιάδης: «Ό,τι πιο τοξικό η Κωνσταντοπούλου»

Ειδικότερα ο Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκίνησε την τοποθέτησή του επί προσωπικού λέγοντας τα εξής:

«Η πολιτική ζωή του τόπου, υποφέρει δυστυχώς από την παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Αποτελεί ό,τι πιο τοξικό δηλητηριώδες κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή εδώ και πολλά χρόνια.

Πρώτοι το γνωρίζουν οι βουλευτές της, το 40% έχει αποχωρήσει, ήταν 8 έμειναν 5, δεν αποκλείω να μείνει και μόνη της».

Για τις καταγγελίες της κ. Καραγεωργοπούλου, είπε στη συνέχεια, «το μόνο που είχατε γράψει είναι ότι η αγάπη θα κερδίσει, και άλλα παραμύθια» τονίζοντας ότι δεν είπε τίποτα για τις καταγγελίες της πρώην συνεργάτιδας της ότι την εμπόδιζε να ασκήσει τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα και τις έκανε υποδείξεις εξυπηρετώντας συμφέροντα.

Αναφερόμενος, αμέσως μετά στις τηλεοπτικές του δηλώσεις στις οποίες παρέπεμψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημείωσε «ουδέποτε υπερασπίστηκα καμία Βιολάντα και δεν ήξερα καν τον εργοδότη της». «Είπα επί λέξει πρέπει» πρόσθεσε «να περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής για να δούμε τι έχει συμβεί».

Διεμήνυσε στη συνέχεια πως, με βάση και προηγούμενη διαμάχη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη Δευτέρα θα κατατεθεί μήνυσή του εναντίον της στην οποία θα συμπεριληφθούν και τα σημερινά.

Παίρνοντας ξανά τον λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επανέλαβε τις δηλώσεις του που είχε διαβάσει νωρίτερα:

«Να σας διαβάσω τι είπατε, “το εργοστάσιο στη Bιολάντα το έχω επισκεφτεί κι εγώ στο παρελθόν, είναι ένα από τα πιο σύγχρονα, έχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι”» για να προσθέσει «είστε εσείς κοινοβουλευτικός άνδρας; που λέτε και ξελέτε;».

Και συνέχισε με την αναφορά ότι «”δεν ήταν παρατημένο εργοστάσιο”» άρα, είπε «έχετε κάνει και αυτοψία». «”Έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι”, είπατε, το είδαμε και στη Βιολάντα το είδαμε και στη ΓΣΕΕ». Σε αυτό το σημείο τον κάλεσε να απαντήσει «γιατί υπερασπίζεστε τόσο λυσσαλέα τον Παναγόπουλο;».

«Είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή»

Ακολούθησε νέα τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να διακόπτει από την άλλη άκρη της αίθουσας και τον υπουργό να βγαίνει εκτός εαυτού:

«Φτάνει με αυτή την τραμπούκο! Δεν την έχω διακόψει αυτή την ανάγωγη! Δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελοία! Θα μάθει επιτέλους αγωγή, αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της! Είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα! Δεν θα κάνεις εσύ σε μένα το μπούλινγκ που κάνεις σε όλη την Ελλάδα!».

Οι φωνές Κωνσταντοπούλου από την άλλη άκρη της αίθουσας συνεχίζονταν, ο Α. Γεωργιάδης ζητούσε κάθε που μιλάει η πρόεδρος της Πλεύσης να μηδενίζεται ο χρόνος του και ο προεδρεύων Γ. Γεωργαντάς να διαμηνύει σε αυστηρό τόνο ότι μετά την τοποθέτηση του υπουργού θα λήξει αυτός ο κύκλος.

Κλείνοντας, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις κατηγορίες ότι υπερασπίζεται για Παναγόπουλο: «Δεν υπερασπίζομαι κανέναν κ. Παναγόπουλο, έχοντας όμως ζήσει στο πετσί μου τη σκευωρία Νοβάρτις έχω μάθει κάτι που η συνήγορος του βιαστή δεν έχει μάθει ακόμα, το σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας».

Παραίτηση Χρυσοχοϊδη ζήτησε η Ζωή μετά την αναφορά Άδωνι στο ΑΤ Εξαρχείων

Σχετικά με μήνυση που υπέβαλε στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά του υπουργού τελευταία στιγμή, σε «νυχτερινή της επίσκεψη» ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε πως δέχθηκε ένα μήνυμα αστυνομικού, στο οποίο σχολιάζονταν μέχρι και το…ντύσιμό της. «Μας κατηγορήσατε και για Χούντα για το πως μάθαμε για τη μήνυσή σας… Πώς μπήκατε ντυμένη έτσι μέσα στο τμήμα; Μόνο ένα γελοίο πρόσωπο τα κάνει αυτά!», ανέφερε.

Σε νέα της παρέμβαση, λίγο αργότερα και αφού είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος της κόντρας με Γεωργιάδη, η πρόεδρος της Πλεύσης ανέφερε σε απειλητικούς τόνους, απαντώντας για τα περί ΑΤ Εξαρχείων:

«Θα κάνω τα πάντα για να τελειώσετε!».

Κι ακόμα έκανε λόγο για «παρακρατική λειτουργία» της κυβέρνησης, καθώς υποστήριξε πως ο υπουργός «ομολόγησε πως αστυνομικός του τμήματος Εξαρχείων παραβιάζοντας το καθήκον του, του απέστειλε μήνυμα και του γνωστοποίησε απόρρητα της προδικασίας και του έδωσε και αναφορά για την παρουσία ακόμα και την ενδυμασία πολιτικής του αντιπάλου και πολιτικής αρχηγού». Σε αυτό το φόντο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε την παραίτηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη όπως και του αρχηγού της ΕΛΑΣ.

Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε κατά την ομιλία της στη συζήτηση για τις συλλογικές συμβάσεις, σε κυβέρνηση και υπουργό Εργασίας, με κεντρικό θέμα στην τοποθέτησή της όμως το δυστύχημα στη Βιολάντα και όχι το νομοσχέδιο.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εγκάλεσε την υπουργό για το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε στην ομιλία της στο δυστύχημα στα Τρίκαλα, και ουσιαστικά την κάλεσε να διαφοροποιηθεί από τον προκάτοχό της στο υπουργείο Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με δηλώσεις του αμέσως μετά το τραγικό συμβάν. Μάλιστα, δεν τσιγκουνεύτηκε τους χαρακτηρισμούς, ειδικά για τον Άδωνι Γεωργιάδη τον οποίο χαρακτήρισε «ελεεινό» και «φαύλο» ενώ τον κατηγόρησε ότι πρώτος κάθε φορά σπεύδει να «κανονικοποιεί το έγκλημα».

Κάτι που οδήγησε την Νίκη Κεραμέως να πάρει ξανά τον λόγο και να επιτεθεί στην Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας πως είναι «άλλο ο σεβασμός στον ανθρώπινο πόνο και άλλο η εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου».

«Ξετσίπωτη προσπάθεια εγκωμιασμού μιας εργοδοσίας που έστειλε εργαζόμενες στον άλλο κόσμο»

Ειδικότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε την ομιλία της λέγοντας πως στα τέλη Δεκέμβρη, παιδιά από σχολείο επισκέφθηκαν το εργοστάσιο Βιολάντα, χωρίς να έχουν ιδέα για τον κίνδυνο στον οποίο ήταν εκτεθειμένα, εν τούτοις η υπουργός δεν αναφέρθηκε καν στο δυστύχημα.

«Δε λέτε κουβέντα;», ρώτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ειρωνευόμενη την κυβερνητική ρητορική: «Ακούμε για τις 8 αλήθειες, είναι η τεχνική που ακολουθείτε, γιατί όλοι οι άλλοι αγαπάμε τα ψέματα μόνο η κυβέρνηση της ΝΔ είναι φιλαλήθης».

Οι γυναίκες αυτές, είπε, «εκτέθηκαν σε κίνδυνο και οδηγήθηκαν στον θάνατο, από εκείνους που ήταν υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τη ζωή τους». Οι γυναίκες αυτές, συμπλήρωσε, «έπρεπε να ζουν».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε εκτενώς στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη λέγοντας πως ο προκάτοχός της στο υπουργείο ήταν ο πρώτος που έσπευσε να δώσει διαπιστευτήρια, «αυτό το ελεεινό υποκείμενο ο Γεωργιάδης». Παρέπεμψε δε σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση καλώντας την υπουργό να τοποθετηθεί γι’ αυτές: «Το εργοστάσιο Βιολάντα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ελλάδα, έχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι, δεν ήταν ένα εργοστάσιο παρατημένο» είπε, σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου. Και η πρόεδρος της Πλεύσης συμπλήρωσε «αυτά έλεγε με τις γυναίκες να μην έχουν ακόμη ταφεί από τους συγγενείς τους. Η κυβέρνηση θα πει κάτι για αυτή την ξετσίπωτη προσπάθεια εγκωμιασμού μιας εργοδοσίας που έστειλε στον άλλο κόσμο εργαζόμενες;».

Συνεχίζοντας την επίθεση κατά Γεωργιάδη σημείωσε πως «είναι ο ίδιος που έλεγε “αν λέγαμε ότι είναι επικίνδυνα τα τρένα δε θα έμπαινε ο κόσμος στα τρένα”, ο ίδιος είναι που πάντα σπεύδει να κανονικοποιεί το έγκλημα». «Μην τον ανυψώσω, φερέφωνο του Μητσοτάκη είναι», κατέληξε.

«Άλλο σεβασμός στον πόνο άλλο εκμετάλλευση» – «Κατάντια» και «πολύ χαμηλού επιπέδου παρέμβαση»

«Άλλο ο σεβασμός στον ανθρώπινο πόνο και άλλο η εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου» είπε η υπουργός Εργασίας, παίρνοντας το λόγο αμέσως μετά. «Είναι ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε συναδέλφους βουλευτές με αυτό τον τρόπο όταν δεν είναι καν παρόντες ώστε να σας απαντήσουν. (…) Μπορούμε να έχουμε όποιες διαφωνίες θέλετε αλλά δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε ένα συνάδελφο με αυτό τον τρόπο και μάλιστα εν τη απουσία του», ανέφερε σε οργισμένο ύφος η Νίκη Κεραμέως. Και άφησε αιχμές κατά της Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι το τι πραγματικά πιστεύει κανείς φαίνεται στο τι ψηφίζει, παραπέμποντας σε διατάξεις παλιότερου νομοσχεδίου για την ασφάλεια στην Εργασία, τις οποίες όπως είπε η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισε.

«Σας εκφράζω τη μεγάλη απογοήτευση μου που διολισθήσατε σε αυτή την κατάντια και με ψέγετε διότι αναφέρθηκα στον Γεωργιάδη, τον καημένο συνάδελφό σας», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε την υπουργό για «στυγνά ψεύδη» και συγκεκριμένα για την αναφορά πως σταμάτησε να μιλά για την Βιολάντα όταν αποχώρησε το σχολείο που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση.

Και κλιμάκωσε τους τόνους ως εξής:

«Δεν καταλάβατε ότι σε όλη μου την ομιλία μίλησα για τις εργαζόμενες;

Δε ντρέπεστε να λέτε ότι το κάνουμε για το ακροατήριο;

Δε ντρέπεστε να λέτε ότι είμαστε απόντες όταν έχουμε υπουργούς φαντάσματα κατά τα άλλα βιδωμένους στις καρέκλες τους;

Πολύ λυπάμαι για αυτή σας την παρέμβαση γιατί ήταν πολύ χαμηλού επιπέδου».

Διαβάστε επίσης:

Κοινή πρόταση νόμου ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής

Χαρίτσης σε Κεραμέως: Έπρεπε να έχετε αποσύρει το νομοσχέδιο, δε γίνεται να μιλάτε για συμφωνία όταν έχει παρέμβει η δικαιοσύνη

Κουτσούμπας για νομοσχέδιο Κεραμέως: Προϊόν εν κρυπτώ διαπραγμάτευσης με τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο – Καταγγείλαμε εγκαίρως τη «συνδικαλιστική μαφία»