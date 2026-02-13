search
«Καρφί» Παναγόπουλου για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ

Είπε πολλά στη χθεσινή του συνέντευξη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, για την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων για τους ανέργους, στην οποία εμπλέκεται το όνομά του.

Ωστόσο, πιο παρατηρητικοί φίλοι της στήλης έσπευσαν να θέσουν υπόψη της και ένα «καρφί» – τι «καρφί», κοτζάμ «ταβανόπροκα» – που ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας άφησε για το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα από το οποίο προέρχεται, και το οποίο του ανέστειλε την κομματική ιδιότητα.

Ερωτηθείς, λοιπόν, για την ΠΑΣΚΕ, τη συνδικαλιστική παράταξη του ΠΑΣΟΚ, ο Γ. Παναγόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η ΠΑΣΚΕ έχει ποσοστά 40% και όχι 12% και 13% – φράση που θεωρήθηκε ως έμμεση αναφορά στις τελευταίες δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ.

Στη Χαριλάου Τρικούπη προτίμησαν να μην απαντήσουν στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, ωστόσο, η αναφορά δεν πέρασει απαρατήρητη

