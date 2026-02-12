Βορίδης για Καρυστιανού: Είναι ωραία όταν ψαρεύεις στα θολά νερά, στην πολιτική τοποθετείσαι στο συγκεκριμένο

Για τις ανακατατάξεις που θα φέρει στο πολιτικό σκηνικό η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε ο Μάκης Βορίδης.

«Έχει μεγάλη σημασία η ταυτότητα. Ακούω κάτι τοποθετήσεις “δεν υπάρχει δεξιά, δεν υπάρχει αριστερά” “το κέντρο είναι ο πολίτης”. Υπάρχουν και οι ιδεολογίες και οι ταυτότητες και αυτές ορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται ο καθένας», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24.

Ανατρέχοντας στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού είπε «άκουσα φασιστική η διαγραφή φοιτητών, άκουσα το ζήτημα της διακοπής κυήσεων, άκουσα παράνομοι εισβολείς και μετά λέει με παρεξηγήσατε».

«Ας έρθει η κ. Καρυστιανού να κάνει το κόμμα της, να αρχίσει να τοποθετείται, τι πιστεύει, τι δεν πιστεύει για να κριθεί. Μέχρι τώρα ήταν ωραία. Όταν ψαρεύω στα θολά νερά και λέω “δικαιοσύνη”, όταν κάποιος μπαίνει στην πολιτική, τοποθετείται στα συγκεκριμένα», πρόσθεσε.

Σχετικά με τα ποσοστά της Μαρίας Καρυστιανού στις δημοσκοπήσεις, είπε «όταν δυνητικά σε ψηφίζουν και δεξιοί και αριστεροί, βγάζεις κάτι δυνητικό. Όταν θα αρχίσεις να τοποθετήσεις και να αποκτάς χαρακτήρα τότε το δυνητικό αποκτά μία άλλη δυναμική και μία άλλη ταυτότητα».

Στην ερώτηση αν η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει πρόβλημα συνεργασιών, απάντησε «Έχουμε δείξει ότι κάνουμε συνεργασίες. Το θέμα είναι τι θα κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα».

