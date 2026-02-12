Νίκος Δένδιας: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ξεκαθάρισε από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι, όπως και στη χθεσινή Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και σήμερα στο ΝΑΤΟ οι συζητήσεις πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο τόσο για τη Συμμαχία όσο και για τις Δημοκρατίες παγκοσμίως.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας δεν είχε συμπεριληφθεί στους υπουργούς που συνόδευσαν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αγκυρα.

Επίσης σημιεώνται ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στράφηκε ανοιχτά κατά του Δένδια, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε συνέντευξή του, τον είχε κατηγορήσει ότι παρεμποδίζει τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, επαναφέροντας παράλληλα πάγιες τουρκικές θέσεις για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών

Διαβάστε επίσης

Τον Μάιο οι ομιλίες του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Χριστοδουλίδη στη Βουλή

Η… αχάμπαρη Τόνια από τις επιθέσεις του Λάμπρου

Η απουσία του Χριστοδουλάκη και ο αλγόριθμος