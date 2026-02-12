search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 14:56
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 13:32

Νίκος Δένδιας: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ

12.02.2026 13:32
dendias-parousiasi

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ξεκαθάρισε από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι, όπως και στη χθεσινή Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και σήμερα στο ΝΑΤΟ οι συζητήσεις πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο τόσο για τη Συμμαχία όσο και για τις Δημοκρατίες παγκοσμίως.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας δεν είχε συμπεριληφθεί στους υπουργούς που συνόδευσαν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αγκυρα.

Επίσης σημιεώνται ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στράφηκε ανοιχτά κατά του Δένδια, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε συνέντευξή του, τον είχε κατηγορήσει ότι παρεμποδίζει τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, επαναφέροντας παράλληλα πάγιες τουρκικές θέσεις για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών 

Διαβάστε επίσης

Τον Μάιο οι ομιλίες του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Χριστοδουλίδη στη Βουλή

Η… αχάμπαρη Τόνια από τις επιθέσεις του Λάμπρου

Η απουσία του Χριστοδουλάκη και ο αλγόριθμος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaritsis_voulisse
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης σε Κεραμέως: Έπρεπε να έχετε αποσύρει το νομοσχέδιο, δε γίνεται να μιλάτε για συμφωνία όταν έχει παρέμβει η δικαιοσύνη

kardia
ΥΓΕΙΑ

Εκατοντάδες παιδιά γεννιούνται κάθε χρόνο στη χώρα μας με συγγενείς καρδιοπάθειες

koutsoubas_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας για νομοσχέδιο Κεραμέως: Προϊόν εν κρυπτώ διαπραγμάτευσης με τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο – Καταγγείλαμε εγκαίρως τη «συνδικαλιστική μαφία»

singforgreece
MEDIA

EΡΤ1: Αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% η τηλεθέασή της χάρη στον πρώτο ημιτελικό «Sing for Greece» για τη Eurovision

20260115-Geely-EX5
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το πολυτελές και προσιτό Geely EX5 (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 14:56
xaritsis_voulisse
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης σε Κεραμέως: Έπρεπε να έχετε αποσύρει το νομοσχέδιο, δε γίνεται να μιλάτε για συμφωνία όταν έχει παρέμβει η δικαιοσύνη

kardia
ΥΓΕΙΑ

Εκατοντάδες παιδιά γεννιούνται κάθε χρόνο στη χώρα μας με συγγενείς καρδιοπάθειες

koutsoubas_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας για νομοσχέδιο Κεραμέως: Προϊόν εν κρυπτώ διαπραγμάτευσης με τον ελεγχόμενο Παναγόπουλο – Καταγγείλαμε εγκαίρως τη «συνδικαλιστική μαφία»

1 / 3