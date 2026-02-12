search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 11:36
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

12.02.2026 10:23

Η απουσία του Χριστοδουλάκη και ο αλγόριθμος

12.02.2026 10:23
XRISTODOULAKIS
Eurokinissi

Και ενώ στη χθεσινή συνεδρίαση της λεγόμενης οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ θα συζητούνταν ο περιβόητος αλγόριθμος, με τον οποίο οι σύνεδροι θα εκλεγούν, λέει, με βάση το αποτέλεσμα των… ευρωεκλογών και όχι τον αριθμό των μελών κάθε οργάνωσης, κάποιος έλαμψε δια της απουσίας του.

Μία απουσία με νόημα και… πονηριά: Και να μην χρεωθεί το πρωτοφανές σύστημα της Χαριλάου με το οποίο γελάει όλος ο κόσμος, αλλά και να διευκολύνει τον Νίκο Ανδρουλάκη, αποδυναμώνοντας την κριτική σε μία μέθοδο που καταφανώς επιδιώκει να ελέγξει απόλυτα το συνέδριο.

Μιλάμε για την απουσία του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος φαίνεται να τα έχει βρει με τον Ανδρουλάκη – ή έστω να του δείχνει εξαιρετική ανοχή – υπό το φόβο μήπως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέσει υποψηφιότητα στην Ανατολική Αττική και ουσιαστικά τον πετάξει εκτός Βουλής!

Για να μην ειπωθεί κάποια ένσταση επί του ρεπορτάζ, ο Χριστοδουλάκης είχε βάλει δύο εκδηλώσεις στις οποίες μιλούσε χθες το απόγευμα, μπήκε στο ζουμ για λίγο, και στην πραγματικότητα δεν τοποθετήθηκε, δηλαδή δεν αντέδρασε. Και υποτίθεται έχει αρχηγικές βλέψεις…

