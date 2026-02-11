search
11.02.2026 20:43

Το «ευχαριστώ» του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ερντογάν για την υποδοχή και τη φιλοξενία

11.02.2026 20:43
Με ανάρτησή του στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η συνάντηση των δυο ηγετών επιβεβαιώνει τη σημασία του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, ιδιαίτερα σε ένα «ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον».

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός, οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε έναν συνολικό απολογισμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων κατά τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια. Υπενθύμιζει παράλληλα, ότι το 2023 Αθήνα και Άγκυρα έκαναν μια «στρατηγική επιλογή» να εντάξουν τις επαφές τους σε μια δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Μια μεθοδολογία, η οποία σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, συνέβαλε στην αποκατάσταση ενός σταθερού πλαισίου συναντήσεων και ανοικτών διαύλων επικοινωνίας, με στόχο το όφελος των δύο λαών.

Η ανάρτηση

«Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία. Η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας επιβεβαιώνει την αξία που έχουν ο διάλογος αλλά και οι σχέσεις καλής γειτονίας, ιδίως σε ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν αναλυτικό συνολικό απολογισμό των διμερών μας σχέσεων τα τελευταία δύο και κάτι χρόνια, καθώς το 2023 κάναμε μια στρατηγική επιλογή να εντάξουμε τις επαφές μας σε μια δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία πράγματι αποκαταστήσαμε ένα σαφές πλέγμα συναντήσεων και ανοικτών διαύλων επικοινωνίας προς όφελος των δύο λαών. Σήμερα συμφωνήσαμε σε μία σειρά από νέες κοινές πρωτοβουλίες που διευρύνουν το πεδίο της διμερούς συνεργασίας».

