Μαρέβα Μητσοτάκη: Το «ευχαριστώ» στο προσωπικό του ΚΑΤ

Με ανάρτησή της στα social media η Μαρέβα Μητσοτάκη εξέφρασε τις ευχαριστίες της στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στα δύο χέρια.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη. Μαρέβα» έγραψε η σύζυγος του πρωθυπουργού.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρέβα Μητσοτάκη είχε ατύχημα στην Ιταλία, όπου βρισκόταν συνοδεύοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πήρε εξιτήριο τη Δευτέρα.

