ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 15:28
11.02.2026 12:51

Zωή Κωνσταντοπούλου για την αποχώρηση Ελένης Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει»

11.02.2026 12:51
zoi new

Λίγες ώρες μετά την ανεξαρτητοποίηση της Έλενας Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε σήμερα ανάρτηση στα social media, δίνοντας το μήνυμα πως η αγάπη στο τέλος θα νικήσει, παρά την γενικότερη ανησυχία που επικρατεί για το ότι το κόμμα της έχει μείνει με το ελάχιστο όριο βουλευτών.

Στην επιστολή της παραίτησης από την Πλεύση Ελευθερίας, η Έλενα Καραγεωργοπούλου έκανε λόγο για «διαφορετική πολιτική στάθμισης ανάμεσα στον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου και την ενίσχυση του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου».

Στην πρώτη της αντίδραση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται ενωτική, δεν αναφέρει καθόλου το όνομα της πρώην βουλευτή και τονίζει πως τα χτυπήματα που δέχεται το κόμμα της, της δίνουν περισσότερη δύναμη.

«Σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία,

Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας. Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς. Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει», αναφέρει συγκεκριμένα.

Η Πλεύση Ελευθερίας έχει μείνει πλέον με το ελάχιστο όριο βουλευτών, δηλαδή με 5 βουλευτές.

Σε περίπτωση που ανεξαρτοποιηθεί ακόμη ένας, τότε αυτόματα διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα.

