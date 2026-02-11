Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Δουδωνής για ομιλίες σε Yale και Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών

Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συνταγματολόγος, Παναγιώτης Δουδωνής.

Ο κ Δουδωνής αύριο θα μεταβεί στο New Haven του Connecticut για να πραγματοποιήσει ομιλία για την αναθεώρηση του Συντάγματος στο Πανεπιστήμιο Yale.

Μεθαύριο, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη θα τοποθετηθεί πάνω στη θεματική «Δημοκρατική θωράκιση εκ των έσω:

Ο ρόλος των κοινοβουλίων στην ανανέωση των θεσμών» με την ιδιότητα του μέλους της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU).

