Όταν ο Σακελλίων της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ αποθέωνε τον… Γλύξμπουργκ

Είπαν να… διευρυνθούν στο ΠΑΣΟΚ, αλλά μάλλον το παράκαναν σε κάποιες περιπτώσεις. Και αυτό διότι κάποια πολιτικά στελέχη του από… παλαιοτάτων χρόνων (εποχή Σημίτη πχ), είχαν στο μεταξύ… ταξιδέψει σχεδόν σε όλο το πολιτικό φάσμα, ορισμένοι δε ακόμα και στις παρυφές της φιλοβασιλικής πτέρυγας.

Σε σημείο μάλιστα που να αποθεώνουν, όπως έκανε ο Γιώργος Σακελλίων, τον Κωνσταντίνο Γλύξμπουργκ με ανάρτηση που έκανε όταν ο έκπτωτος με απόφαση του ελληνικού λαού ατυχής μονάρχης, πέθανε το 2023.

Φανερά και μάλλον απροσδόκητα για την κομματική του προέλευση, που χάθηκε κάπου στην Αγγλία, όπου ζει και δραστηριοποιείται, γοητευμένος ο Σακελλίων γράφει πράγματα που θα τα ζήλευαν και οι πιο βασιλόφρονες της… Λακωνίας.

Ο θάνατος του … «Βασιλέως» Κωνσταντίνου

Για παράδειγμα, ξεκινάει την ανάρτηση γράφοντας «Ο θάνατος του Βασιλέως Κωνσταντίνου φέρνει μαζί του και το «βιολογικό» τέλος του ‘‘πολιτειακού’’» – του… Βασιλέως, μάλιστα!

Μετά βρίσκει ότι «ο μακαρίτης πλέον Βασιλιάς Κωνσταντίνος (ή Τέως ή Γλύξμπουργκ ή πρώην, ανάλογα με την ιδεολογική εμμονή του καθενός που αναφέρεται σε αυτόν) υπήρξε μια προσωπικότητα με εξέχουσα παρουσία και ρόλο στην πολυτάραχη για τη χώρα πολιτική πραγματικότητα της δεκαετίας του 1960» – και προσωπικότητα και με εξέχουσα προσωπικότητα λοιπόν, για να μαθαίνετε εσείς οι.. πλεμπαίοι υπήκοοι.

Μετά εκτιμά εμβριθώς ότι «ο Κωνσταντίνος είχε όλα τα φόντα να γίνει ένας ξεχωριστός βασιλιάς για τη χώρα» – σαν να μας λέει, κρίμα, χάσατε. Είχε τα φόντα, αλλά… φούνταρε η υπόθεση.

Και εξηγεί γιατί… φούνταρε: «Όμως, υπήρξε θύμα της πολωμένης πολιτικής και κοινωνικής ατμόσφαιρας της εποχής και του ασταθούς ιδεολογικού και κομματικού σκηνικού, σε μια χώρα με νωπά ακόμα τα σημάδια του Εμφυλίου Πολέμου» – ε βέβαια, η άτιμη η πολωμένη πολιτική και κοινωνική ατμόσφαιρα της εποχής έφταιγε, που δεν άφησαν τον Γλύξμπουργκ να μεγαλουργήσει. Το Παλάτι δεν είχε, ας πούμε, καμία ευθύνη για την «πολωμένη πολιτική και κοινωνική ατμόσφαιρα της εποχής και το ασταθές ιδεολογικό και κομματικό σκηνικό»!!! Πες κι άλλα Γιώργο, μπας και μάθουμε ιστορία εμείς οι… κομπλεξικοί αντιμοναρχικοί!

Δίνει όμως κι άλλη εξήγηση ο Σακελλίων της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ: «Αποκορύφωμα αυτής της αδυναμίας του χαρακτήρα και της απειρίας της ηλικίας, ήταν η υποχώρηση του απέναντι στους πραξικοπηματίες της 21ης Απριλίου και η συναίνεσή του να ορκίσει την χουντική κυβέρνηση» – εμ, αυτή η απειρία η ρουφιάνα έφταιγε για όλα! Ενώ αν ήταν… έμπειρος (σαν την… Φρειδερίκη, ας πούμε) θα τους έπιανε με το… στυλιάρι τους συνταγματάρχες και θα τους έκανε πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Μιλάμε για ιστορικές αναλύσεις βάθους, όχι αστεία από τον σύντροφο Γιώργο, που θα διευρύνει το ΠΑΣΟΚ!

Κάνει επίσης και μία αποτίμηση, σαν το χρωστά σε όλους μας: «Όσο και αν το συνολικό «ταμείο» της μοναρχίας στην Ελλάδα έχει σαφώς αρνητικό πρόσημο, υπήρξαν και θετικές στιγμές στην ιστορία των βασιλιάδων μας και στην συνεισφορά τους στον τόπο». Αλίμονο, αυτή τη συνεισφορά σκεφτόμαστε όλοι και μας έχει πιάσει κλάμα γοερό – τουλάχιστον ξέραμε ποιος θα βαφτίσει το δωδέκατο παιδί μίας οικογένειας με τους Γλύξμπουργκ στο παλάτι, δεν ψάχναμε να αγγαρέψουμε νονούς, ε;.

Και το αποκορύφωμα, ξεπερνώντας ακόμα και την κυβέρνηση της ΝΔ – που στο κάτω κάτω η παράταξη αυτή έχει κανονικούς φιλοβασιλικούς, αλλά κατάλαβε ότι δεν γινόταν – είχε προτείνει τότε «η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του μεταστάντα πρώην Βασιλιά της Ελλάδας είναι ίσως η αφορμή για να επιδείξει η Ελληνική Πολιτεία πως κλείνει με ηρεμία και νηφαλιότητα αυτόν τον ιστορικό κύκλο για τη χώρα και η κηδεία του θα ήταν σωστό να γίνει με τιμές που αρμόζουν σε πρώην αρχηγό κράτους». Ζήσανε όλοι αυτοί δημοσία δαπάνη, τι ψυχή έχει και ένα ακόμα ποσό για να γίνει η κηδεία δημοσία δαπάνη; Γαλαντόμος ο Γιώργος ο Σακελλίων με τα δημόσια λεφτά. Ωραίος, όχι, ωραίος!

Ε, κάτω από τέτοια ανάρτηση δεν έχει κι άδικο που του γράφει ένας χρήστης τα εξής:, «Δυστυχως Γιωργο σε εχει συνεπάρει τοσο πολυ η μορφη του πολιτευματος της χωρας που ζεις, που ξεκινας τη τοποθετηση σου, με το ο χαρακτηρισμο, “του Βασιλεως Κωνσταντινου“, γεγονος που προσβάλλει κατα την αποψη μου το πολιτευμα της χωρας που ζουσες καποτε και για το οποιο εδωσες αγωνες! Καλυτερο επικηδειο, δε θα μπορουσε να εχει! Ουτε πληρωμενο να τον ειχε τον επικηδειο αυτο! Ντροπη και ονειδος!!! Και ονειρευεσαι κιολας κηδεια με τιμες πρωην αρχηγου κρατους! Προφανως και θα ηθελες πολυ να παραστεις!».

Ε, λογικό που ένας παλιός Πασόκος, ο Κρίτων Βασιλικόπουλος την ξετρύπωσε την ανάρτηση και την ανέδειξε με δηκτικό τρόπο:

