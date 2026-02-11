search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 12:30
11.02.2026 10:47

«Οι Σπαρτιάτες θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές», λέει ο Στίγκας

«Επιτέλους αποδόθηκε δικαιοσύνη», δήλωσε ο Βασίλης Στίγκας, σχολιάζοντας τη χθεσινή απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, με την οποία αθωώθηκαν και σε δεύτερο βαθμό οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος.

Πρόκειται για 11 βουλευτές, τον Ηλία Κασιδιάρη και έναν δικηγόρο.

Ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών», μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ανέφερε ότι το κόμμα του θα συμμετάσχει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, προσθέτοντας πως η απόφαση αυτή ανοίγει πλέον τον δρόμο για την αποδέσμευση της κρατικής χρηματοδότησης, η οποία είχε ανασταλεί.

«Είναι δύσκολο να ξανασυσταθεί η ΚΟ του κόμματος. Αρκετοί βουλευτές έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Επομένως, ο καθένας έχει τραβήξει τον δικό του δρόμο.

Επίσης, να πω ότι υπάρχουν δύο-τρεις βουλευτές που ψηφίζουν και χειροκροτούν όλα τα νομοσχέδια της Ν.Δ., ενώ ένας ακόμη βουλευτής κάθεται στα έδρανα του Βελόπουλου και τον χειροκροτεί· μπορεί να γίνει και μια προσχώρηση.

Εγώ, ως πρόεδρος του κόμματος, κοιτάω την επόμενη ημέρα και πώς θα καταφέρω να ξαναείμαι στη Βουλή.

Με αυτή την απόφαση, πλέον, κανένας δεν μπορεί να κόψει την κάθοδο των Σπαρτιατών στις εκλογές», είπε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Στίγκας.

