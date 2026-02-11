Η Μιλένα και οι δημοσκοπήσεις

Προβληματισμό – για να μην πούμε κάτι… βαρύτερο – έχουν προκαλέσει στη Χαριλάου Τρικούπη οι δημοσκοπήσεις που (εκτός του ότι δεν… κουνάνε τη βελόνα) δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να «παίζει» μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης, ενίοτε πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας.

Το μέγεθος του προβληματισμού αυτού «περιέγραψε» εμμέσως πλην σαφώς η Μιλένα Αποστολάκη σε πρόσφατη ομιλία της στη Θεσσαλονίκη.

«Το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό, κατακερματισμένο, με δημοσκοπήσεις που προκαλούν σκεπτικισμό. Τη μια εβδομάδα, τη Δευτέρα, το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο, την Τετάρτη είναι τέταρτο, την Παρασκευή είναι τρίτο και την άλλη Δευτέρα είναι πάλι δεύτερο», είπε χαρακτηριστικά η βουλευτής.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τους πολίτες να κλείσουν τα αυτιά τους «σε αυτούς που προσπαθούν να σας χειραγωγήσουν και κρατήστε την καρδιά σας ανοιχτή για τις μάχες που έχουμε να δώσουμε, γιατί έχουμε να δώσουμε μεγάλες μάχες».

Όχι, για την… κολλημένη βελόνα δεν είπε κάτι.

Διαβάστε επίσης

Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Δουδωνής για ομιλίες σε Yale και Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών

Γεροβασίλη: Το «όλοι ίδιοι είναι» της Καρυστιανού το έχουμε ακούσει από τη Χρυσή Αυγή

Όταν ο Σακελλίων της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ αποθέωνε τον… Γλύξμπουργκ