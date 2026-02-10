search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

10.02.2026 23:41

Γεροβασίλη: Το «όλοι ίδιοι είναι» της Καρυστιανού το έχουμε ακούσει από τη Χρυσή Αυγή

10.02.2026 23:41
olga_gerovasili_new

Η Όλγα Γεροβασίλη εκτίμησε σήμερα σε συνέντευξή της στο Action24, ότι η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα δεν σχετίζεται με τις ενέργειες της Μαρίας Καρυστιανού.

Η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε, μάλιστα, ότι το προοδευτικό μέτωπο δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο που επιχειρεί να διαμορφώσει η Μαρία Καρυστιανού.

«Οι θέσεις της είναι άκρως συντηρητικές έως ακροδεξιές», τόνισε η Όλγα Γεροβασίλη, αναφερόμενη στις τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το μεταναστευτικό και τα εθνικά ζητήματα.

«Το “όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι” της Μαρίας Καρυστιανού το έχουμε ακούσει από την Χρυσή Αυγή», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η κ. Γεροβασίλη ρωτήθηκε και για την παρουσία της στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την «Ιθάκη» στα Γιάννενα.

«Έκατσα πρώτη σειρά στην ομιλία Τσίπρα γιατί… δεν είχε εξώστη!», είπε, μεταξύ άλλων, γελώντας, και πρόσθεσε ότι ήταν λάθος η συζήτηση περί εξώστη που έγινε για την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο «Παλλάς».

