Επιμένει για τις αμβλώσεις η Καρυστιανού: Τι λέει για ελληνοτουρκικά, την «ταμπέλα» του κόμματος και το δημογραφικό

Την πρόθεση να ιδρύσει κόμμα επανέλαβε η Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας πως στόχος είναι ο «άνθρωπος, τι μπορεί να κάνει καλύτερα για το ευζην του πολίτη».

Να μην πάει ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα

Η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε για τα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. «Υπό αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να γίνει το ραντεβού. Ακούγοντας τον Φιντάν να λέει ότι δεν θα σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν βρούμε λύση. Έχοντας στο κεφάλι μας Navtex που χωρίζει το Αιγαίο στα δύο και χωρίς να έχουμε βγάλει δική μας αντι-Νavtex. Έκπληξη και ανησυχία μου δημιουργεί το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να κάνει καμία ανακοίνωση τίποτα, θα καθίσει στο τραπέζι να συζητήσει. Μου δημιουργεί και ανασφάλεια και πολλά ερωτηματικά. Να συζητήσει τι;».

«Θεωρώ προσβλητικό για τον Έλληνα πρωθυπουργό να δίνεται αυτό το τελεσίγραφο. Επιθετικές θέσεις και ένα τελεσίγραφο και ελάτε να συζητήσουμε και ο πρωθυπουργός να πηγαίνει στη συζήτηση χωρίς να έχει κάνει καμία δήλωση», πρόσθεσε

Επιμένει για τις αμβλώσεις

Η Μαρία Καρυστιανού επέμεινε στη θέση για τις αμβλώσεις που ξεσήκωσε αντιδράσεις. «Ως παιδίατρος έχω άλλα δεδομένα στο μυαλό μου. Έχουμε 68.000 γεννήσεις τον χρόνο και έχουμε γύρω στις 250.000 αμβλώσεις το χρόνο. Γνωρίζω επίσης ότι η νούμερο ένα αιτία για τις αμβλώσεις είναι η οικονομική ένδεια. Είναι η ακρίβεια και θεωρώ ότι μια κοινωνία φροντιστή θα πρέπει να μεριμνήσει για αυτό το πρόβλημα. «Δεν είναι δυνατόν να έχεις ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και να έχεις από την άλλη ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδιά, αλλά δεν μπορούν να το υποστηρίξουν οικονομικά».

Καινούργια ιδεολογία

Για το ιδεολογικό στίγμα του κόμματος της είπε, «Με έχουν πει και ακροαριστερά και ακροδεξιά, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ταμπέλα σε αυτό που πάμε να κάνουμε εμείς. Αν θέλετε μπορώ να πω ότι μιλάμε για μια καινούργια ιδεολογία, μία καινούργια ιδεολογία που έχεις πάνω από όλα τον άνθρωπο. Κοινωνική δικαιοσύνη, κράτος δικαίου».

«Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ»

Κλείνοντας αναφέρθηκε στο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ». «Όταν ήμουν μικρή μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Αισθανόμουν μία απίστευτη αναστάτωση. Πού να φανταζόμουν ότι το τραγούδι αυτό θα γινόταν ο σκοπός της ζωής μου. Και να που τώρα βρίσκομαι με άλλους ανθρώπους να προσπαθούμε να γυρίσουμε τον ήλιο. Να τον φέρουμε να φωτίσει τη χώρα. Να μας φέρει τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια που έχουμε στερηθεί».

