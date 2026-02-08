search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 05:32
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.02.2026 20:03

Ατύχημα για την Μαρέβα Μητσοτάκη στην Ιταλία – Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ και στα δύο χέρια

08.02.2026 20:03
mareva mitsotaki 77- new

Ατύχημα είχε χθες Σάββατο στην Ιταλία, το οποίο την οδήγησε σήμερα στο ΚΑΤ, η Μαρέβα Μητσοτάκη.

Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκονταν χθες στην Ιταλία για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο όπου είχε το ατύχημα.

Η Μαρέβα χειρουργήθηκε και στα δυο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ (προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου).

Είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει στο νοσοκομείο έχοντας δίπλα της τον πρωθυπουργό.

Διαβάστε επίσης:

«Τέλος η λάσπη!»: Οργή Παπανδρέου για δημοσίευμα που τον εμπλέκει στην υπόθεση Έπσταϊν

Άδωνις Γεωργιάδης: Το «παλάτι», το ΝΑΤΟ και το νέο «επεισόδιο» με διαδηλωτές σε νοσοκομείο της Λευκάδας

Την κληρονομιά της ΝΔ θέλει ο Σαμαράς και όχι αποκόμματα…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
venetsia1
ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Ταχύπλοο συγκρούστηκε με γόνδολες και προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο (Video)

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντα από την κινηματογραφική καταδίωξη 17χρονου

ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων – Νεκρός ο οδηγός

epstein maxwell 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Παραίτηση της πρέσβειρας στην Ιορδανία μετά την έρευνα για σχέσεις με τον Επστάιν

iaponia hioni (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Πολικό ψύχος σε Δανία, Ρωσία, Ιαπωνία, ΗΠΑ – Χάος στους δρόμους από τις χιονοπτώσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

mareva mitsotaki 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ατύχημα για την Μαρέβα Μητσοτάκη στην Ιταλία - Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ και στα δύο χέρια

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 01:56
venetsia1
ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Ταχύπλοο συγκρούστηκε με γόνδολες και προσέκρουσε στη γέφυρα του Ριάλτο (Video)

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντα από την κινηματογραφική καταδίωξη 17χρονου

ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων – Νεκρός ο οδηγός

1 / 3