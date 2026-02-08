Ατύχημα για την Μαρέβα Μητσοτάκη στην Ιταλία – Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ και στα δύο χέρια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ατύχημα είχε χθες Σάββατο στην Ιταλία, το οποίο την οδήγησε σήμερα στο ΚΑΤ, η Μαρέβα Μητσοτάκη.
Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκονταν χθες στην Ιταλία για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο όπου είχε το ατύχημα.
Η Μαρέβα χειρουργήθηκε και στα δυο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ (προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου).
Είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει στο νοσοκομείο έχοντας δίπλα της τον πρωθυπουργό.
