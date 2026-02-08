Ατύχημα για την Μαρέβα Μητσοτάκη στην Ιταλία – Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ και στα δύο χέρια

Ατύχημα είχε χθες Σάββατο στην Ιταλία, το οποίο την οδήγησε σήμερα στο ΚΑΤ, η Μαρέβα Μητσοτάκη.

Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκονταν χθες στην Ιταλία για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο όπου είχε το ατύχημα.

Η Μαρέβα χειρουργήθηκε και στα δυο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ (προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου).

Είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει στο νοσοκομείο έχοντας δίπλα της τον πρωθυπουργό.

