Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δικαιώνει Φαραντούρη για Συρία

Ο Νικόλας Φαραντούρης είχε καταγγείλει πριν ένα ολόκληρο χρόνο τις σφαγές, που διέπραξαν στη Συρία οι παρακρατικοί του νέου ηγέτη της χώρας, του περιβόητου Τζολάνι.

Είχε απευθυνθεί μάλιστα στην Κομισιόν για τα περαιτέρω. Η ευρωπαϊκή επιτροπή λοιπόν, γνωστή για τα… ταχύτατα αντανακλαστικά της (not), εδέησε να απαντήσει έστω και τώρα. Και βεβαίως, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να δικαιώσει τις αιτιάσεις του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή.

Ας ασχοληθεί κάπως πιο επισταμένα η Κομισιόν, διότι η κατάσταση στην περιοχή δεν εμπνέει ασφάλεια, παρότι αυτός ο Τζολάνι προσπαθεί να πείσει ότι από αγριάνθρωπος του ISIS έγινε πια πολιτισμένος.

Η ανάρτηση του Φαραντούρη:

Μετά από ένα χρόνο σφαγών Χριστιανών, Αλαουιτών, Δρούζων, Γιαζίντις και Κούρδων, η Πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von den Leyen, στην επιστολή που μου απέστειλε, επιβεβαιώνει τις καταγγελίες μου για όσα είδα τον Μάρτιο 2025, όταν επισκεφθηκα τη Δαμασκό μέσα στις μεγάλες σφαγές των παρακρατικών του Τζολάνι. Ελπίζω επιτέλους η Ευρώπη να αφυπνιστεί

#Syria #Christians #Alaouites #Druzes #Kurds

Η επιστολή της Ursula von der Leyen

Προς Καθηγητή Νικόλα Φαραντούρη

Αξιότιμε Ευρωβουλευτά,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, στην οποία εκθέτετε τις ανησυχίες σας σχετικά με την κατάσταση στη Συρία [..] Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τις σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Η ΕΕ συνεχίζει να καλεί για τον τερματισμό της βίας σε ολόκληρη τη Συρία και παροτρύνει όλα τα μέρη να προστατεύουν όλους τους Σύρους χωρίς διακρίσεις. Παράλληλα, ζητά την ανεμπόδιστη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε όλες τις περιστάσεις. Ταυτόχρονα, η ΕΕ χαιρετίζει τα θετικά βήματα που έγιναν τους τελευταίους μήνες από τις μεταβατικές αρχές της Συρίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται η σύσταση των δύο Εθνικών Επιτροπών για τη Μεταβατική Δικαιοσύνη και για τους Αγνοούμενους, της Ανώτατης Επιτροπής Εκλογών, καθώς και η συνεχιζόμενη συγκρότηση της Λαϊκής Συνέλευσης.

Η ΕΕ ανησύχησε βαθύτατα από τη βία στην παράκτια περιοχή της Συρίας, τις επιθέσεις στην ορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία (Mar Elias), οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θυμάτων, μεταξύ των οποίων πολλοί άμαχοι, καθώς και από τις συγκρούσεις στη Σουέιντα. Η ΕΕ καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις και τα φρικτά εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά αμάχων. Κάλεσε σε ταχεία, διαφανή και αμερόληπτη διερεύνηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων εγκλημάτων. Παράλληλα, η ΕΕ προχώρησε σε ονομαστικές καταχωρίσεις κατά όσων ευθύνονται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ΕΕ υπογραμμίζει επανειλημμένως, τόσο δημόσια όσο και στις επαφές της με τις μεταβατικές συριακές αρχές, τη σημασία μιας χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης, καθώς και την ανάγκη οι κρατικοί θεσμοί να εκπληρώνουν την ευθύνη τους για τη διατήρηση της τάξης και την προστασία του πληθυσμού σε ολόκληρη τη Συρία.

[…]

Η στήριξη μιας ολοκληρωμένης μεταβατικής δικαιοσύνης και η διασφάλιση λογοδοσίας για όλα τα εγκλήματα αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για τη διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης και για τη διαρκή ειρήνη στη Συρία. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε σταθερά τους μηχανισμούς λογοδοσίας που δραστηριοποιούνται για τη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, καθώς και διεθνών μηχανισμών όπως ο Διεθνής, Αμερόληπτος και Ανεξάρτητος Μηχανισμός, η Επιτροπή Έρευνας και ο Ανεξάρτητος Θεσμός για τους Αγνοούμενους.

Η ΕΕ υποστηρίζει σταθερά μια χωρίς αποκλεισμούς, ειρηνική, συριακής ιδιοκτησίας και συριακής ηγεσίας πολιτική μετάβαση, απαλλαγμένη από επιζήμιες ξένες παρεμβάσεις, βασισμένη στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, του πλουραλισμού και της ανεκτικότητας μεταξύ όλων των συνιστωσών της κοινωνίας. Παραμένει σε εγρήγορση ως προς τις ενέργειες των μεταβατικών αρχών για τη διασφάλιση της συμπερίληψης και της προστασίας όλων των Σύρων, ανεξαρτήτως εθνοτικής ή θρησκευτικής καταγωγής, χωρίς διακρίσεις. Η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας εντός ασφαλών συνόρων πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

[…]

Σας ευχαριστούμε για τη δέσμευσή σας και τη σταθερή σας συνηγορία υπέρ του συριακού λαού. Έχουμε λάβει δεόντως υπόψη τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν.

Με εκτίμηση,

Ursula von der Leyen

