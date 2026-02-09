Εξιτήριο από το ΚΑΤ πήρε η Μαρέβα Μητσοτάκη 

Εξιτήριο από το ΚΑΤ πήρε η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη τραυματίστηκε στα χέρια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο Μιλάνο με τον Πρωθυπουργό, όπου παρακολούθησαν την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να χειρουργηθεί.

Περαστικά της ευχήθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας πως «η κα Μητσοτάκη εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ήρθε από την Ιταλία κατευθείαν εδώ και χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ. Το οποίο είναι ένα νοσοκομείο που έχει τεράστια πρόοδο, το έχουμε φτιάξει καινούργιο και έχει και καταπληκτικούς γιατρούς. Έχω πολλά σχέδια για το ΚΑΤ».

