ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

11.02.2026 19:28

Με μελιτζάνες μπαϊλντί, κεμπάπ και μπακλαβά το δείπνο Ερντογάν στον Μητσοτάκη

11.02.2026 19:28
mitsotakis erdogan – vartholomaios – new

Με τουρκική κουζίνα θα υποδεχθεί ο Ερντογάν την ελληνική αντιπροσωπεία που ταξίδεψε στην Άγκυρα, στο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπουργούς.

Το δείπνο, που παρατίθεται στο Λευκό Παλάτι και στο οποίο προσκλήθηκε από τον Τούρκο πρόεδρο και ο Ουκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μετά τις κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν, ξεκινά με αγκινάρες με σάλτσα κάρι, τσι κιοφτέ, τουλουμίσιο τυρί και βούτυρο, πιάτο με μελιτζάνες μπαϊλντί, λαχανοντολμάδες με κάστανα.

Τα ορεκτικά συνεχίζουν με πιρουχί με βούτυρο, τυρί kes, καρύδια και χόρτα του Αιγαίου αλλά και σαλάτα του κήπου με γλιστρίδα, με ντρέσινγκ σορμπέ λεμόνι.

Το μενού συνεχίζει με μοσχαρίσια στηθοπλευρά, συνοδευόμενη από πιλάφι με σαφράν και αμύγδαλα και σπαράγγια στη σχάρα. Από το μενού δεν λείπουν το ούρφα κεμπάπ και τα αρνίσια παϊδάκια.

Από το δείπνο δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί το επιδόρπιο, που περιλαμβάνει παρφέ με πικραμύγδαλα και ανανά και ποικιλία τουρκικών γλυκών, ανάμεσά τους μπακλαβάς με καρύδια και φιστικοσαρμάδες.

Πολάκης: Καρφιά σε Τσίπρα για νέο κόμμα και επιτροπή σοφών – Πίστη στον ΣΥΡΙΖΑ και απόρριψη του «δημοκρατικού καπιταλισμού»

Ο Βαρδακαστάνης έχει… «ξεχάσει» τον Δούκα

Μπακογιάννη: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνομιλεί με τη Ρωσία, όλοι ετοιμάζονται για πόλεμο 

prigipas-andrew
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Άντριου φέρεται να παρέδωσε απόρρητα οικονομικά έγγραφα στον Επστάιν

at omonoias 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η δίκη των τριών αστυνομικών για τον βιασμό 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας – «Φοβόμουν ότι θα πέθαινα»

tyrnavos-1
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη νέα γέφυρα Τυρνάβου – Γυναίκα καταπλακώθηκε από τρακτέρ

mitsotakis erdogan
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Διάλογος με «θερμοστάτη» το casus belli

panathinaikos-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Στεφάνι και λουλούδια στην Τούμπα στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, λίγο πριν το ματς με τον «Δικέφαλο»

giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

