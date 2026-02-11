Με μελιτζάνες μπαϊλντί, κεμπάπ και μπακλαβά το δείπνο Ερντογάν στον Μητσοτάκη

Με τουρκική κουζίνα θα υποδεχθεί ο Ερντογάν την ελληνική αντιπροσωπεία που ταξίδεψε στην Άγκυρα, στο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπουργούς.

Το δείπνο, που παρατίθεται στο Λευκό Παλάτι και στο οποίο προσκλήθηκε από τον Τούρκο πρόεδρο και ο Ουκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μετά τις κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν, ξεκινά με αγκινάρες με σάλτσα κάρι, τσι κιοφτέ, τουλουμίσιο τυρί και βούτυρο, πιάτο με μελιτζάνες μπαϊλντί, λαχανοντολμάδες με κάστανα.

Τα ορεκτικά συνεχίζουν με πιρουχί με βούτυρο, τυρί kes, καρύδια και χόρτα του Αιγαίου αλλά και σαλάτα του κήπου με γλιστρίδα, με ντρέσινγκ σορμπέ λεμόνι.

Το μενού συνεχίζει με μοσχαρίσια στηθοπλευρά, συνοδευόμενη από πιλάφι με σαφράν και αμύγδαλα και σπαράγγια στη σχάρα. Από το μενού δεν λείπουν το ούρφα κεμπάπ και τα αρνίσια παϊδάκια.

Από το δείπνο δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί το επιδόρπιο, που περιλαμβάνει παρφέ με πικραμύγδαλα και ανανά και ποικιλία τουρκικών γλυκών, ανάμεσά τους μπακλαβάς με καρύδια και φιστικοσαρμάδες.

