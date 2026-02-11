search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 17:49
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 15:30

Ο Βαρδακαστάνης έχει… «ξεχάσει» τον Δούκα

11.02.2026 15:30
doukas pg pasok

Μπορεί να μην το κάνει επίτηδες ο επικεφαλής της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, που έχει βγάλει εκτός εκδηλώσεων ενόψει του συνεδρίου τον Χάρη Δούκα. Με τόσες αρμοδιότητες που του έχει δώσει η Χαριλάου να έχει μπερδευτεί λίγο – ουσιαστικά έχει αντικαταστήσει όχι μόνο τον γραμματέα Ανδρέα Σπυρόπουλο αλλά και κάθε εκλεγμένο όργανο εδώ και ένα χρόνο ο άνθρωπος, άρα η διαχείριση είναι δύσκολη.

Ίσως πάλι πιστεύει ότι οι… άλλοι τα λένε καλύτερα και έτσι δεν τον περιλαμβάνει στον προγραμματισμό με τους ομιλητές στις οργανώσεις του Κινήματος. Είναι κι αυτό μία άποψη – καλύτερα να λέγονται πράγματα αρεστά, παρά να αφήνουμε τις διαφορετικές φωνές να λένε πράγματα, έτσι;

Πάντως από μία πρόχειρη ανασκόπηση των μεγάλων εκδηλώσεων τους τελευταίους μήνες, ο Παύλος Γερουλάνος έχει πάει στις περισσότερες – και μπράβο του – ακολουθεί η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης (αλίμονο!) και μετά η Μάρα Κουκουδάκη.

Σε πόσες έχει βάλει τον Δούκα ο Βαρδακαστάνης; Σε καμία! Μηδέν, ζίρο, που λένε…

Ας του υπενθυμίσει κάποιος ότι το ΠΑΣΟΚ πάει σε συν-έδριο, όχι πλην-έδριο…

Διαβάστε επίσης:

Μαρέβα Μητσοτάκη: Το «ευχαριστώ» στο προσωπικό του ΚΑΤ

Zωή Κωνσταντοπούλου για την αποχώρηση Ελένης Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει»

«Οι Σπαρτιάτες θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές», λέει ο Στίγκας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας

6846996
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE οι δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν μετά τη συνάντησή τους

zoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακομματική για τα Αγροτικά: Πρεμιέρα με επιθέσεις Ζωής κατά πάντων – Αποκάλεσε «εξαπτέρυγα» της ΝΔ τους Χνάρη και Κόκκαλη

kyiv ukraine
ΚΟΣΜΟΣ

«Πράσινο φως» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δάνειο 90 δισ. στην Ουκρανία – Την άνοιξη η πρώτη δόση

mitsotakis-erntogan-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης, σχεδόν δύο ώρες κράτησε η συνάντηση με Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι – Σε λίγη ώρα οι κοινές δηλώσεις (Live)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 17:49
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας

6846996
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE οι δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν μετά τη συνάντησή τους

zoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακομματική για τα Αγροτικά: Πρεμιέρα με επιθέσεις Ζωής κατά πάντων – Αποκάλεσε «εξαπτέρυγα» της ΝΔ τους Χνάρη και Κόκκαλη

1 / 3