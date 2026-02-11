Ο Βαρδακαστάνης έχει… «ξεχάσει» τον Δούκα

Μπορεί να μην το κάνει επίτηδες ο επικεφαλής της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, που έχει βγάλει εκτός εκδηλώσεων ενόψει του συνεδρίου τον Χάρη Δούκα. Με τόσες αρμοδιότητες που του έχει δώσει η Χαριλάου να έχει μπερδευτεί λίγο – ουσιαστικά έχει αντικαταστήσει όχι μόνο τον γραμματέα Ανδρέα Σπυρόπουλο αλλά και κάθε εκλεγμένο όργανο εδώ και ένα χρόνο ο άνθρωπος, άρα η διαχείριση είναι δύσκολη.

Ίσως πάλι πιστεύει ότι οι… άλλοι τα λένε καλύτερα και έτσι δεν τον περιλαμβάνει στον προγραμματισμό με τους ομιλητές στις οργανώσεις του Κινήματος. Είναι κι αυτό μία άποψη – καλύτερα να λέγονται πράγματα αρεστά, παρά να αφήνουμε τις διαφορετικές φωνές να λένε πράγματα, έτσι;

Πάντως από μία πρόχειρη ανασκόπηση των μεγάλων εκδηλώσεων τους τελευταίους μήνες, ο Παύλος Γερουλάνος έχει πάει στις περισσότερες – και μπράβο του – ακολουθεί η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης (αλίμονο!) και μετά η Μάρα Κουκουδάκη.

Σε πόσες έχει βάλει τον Δούκα ο Βαρδακαστάνης; Σε καμία! Μηδέν, ζίρο, που λένε…

Ας του υπενθυμίσει κάποιος ότι το ΠΑΣΟΚ πάει σε συν-έδριο, όχι πλην-έδριο…

