Στο Προεδρικό σήμερα ο Τσίπρας

Την πύλη του Προεδρικού Μεγάρου αναμένεται να περάσει στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Κώστα Τασούλα, στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους πρώην υπουργούς.
Οι δύο ηπειρώτες πολιτικοί – από την Άρτα ο Τσίπρας, από τα Γιάννενα ο Τασούλας – σε γενικές γραμμές έχουν καλές σχέσεις, οπότε η συνάντησή τους αναμένεται να είναι εγκάρδια. Ο Τασούλας, μάλιστα, έχει επικοινωνήσει προσωπικά με τον Τσίπρα τρεις φορές το τελευταίο διάστημα: όταν παραιτήθηκε από βουλευτής, όταν πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης και όταν ο πρώην πρωθυπουργός του έστειλε την «Ιθάκη».
Σημειώνεται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί και με τον Αντώνη Σαμαρά.
