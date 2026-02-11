search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 22:38
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 21:13

Τα κομπολόγια, η ορχήστρα με ελληνικά τραγούδια και οι… πίτες: Τα παραλειπόμενα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

11.02.2026 21:13
mitsotakis erdofan agkyra 441- new

Φωτιά παίρνουν τα φλας των φωτογράφων στις επίσημες συναντήσεις ηγετών με την προσδοκία να αποτυπωθούν στον φακό και τα παρασκήνια.

Έτσι και στην επίσκεψη – αστραπή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, τα κλικ των φωτογράφων αποτύπωσαν τον Τούρκο πρόεδρο να δείχνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη φωτογραφικό άλμπουμ με παλαιότερες συναντήσεις τους.

Σε άλλο κλικ είδαμε το «πηγαδάκι» Ερντογάν, Μητσοτάκη και Βαρθολομαίου. Ο Έλληνας πρωθυπουργός έδειξε στον κ. Βαρθολομαίο το κομπολόι του, ένα κόκκινο από κεχριμπάρι, ενώ ο Πατριάρχης το δικό του, με χρυσές χάντρες, με τον Τούρκο πρόεδρο να παρακολουθεί.

Αλλά και το δείπνο είχε τις χαλαρές του στιγμές, καθώς η τουρκική προεδρία είχε μεριμνήσει να υπάρχει ορχήστρα που έπαιξε γνωστά ελληνικά και τουρκικά κομμάτια.
Μητσοτάκης και Ερντογάν κάθισαν στην ίδια ροτόντα, και μίλησαν για τις οικογένειές τους, τα ταξίδια τους αλλά και για την ελληνική και τουρκική κουζίνα, δίνοντας έμφαση μάλιστα στις… πίτες.

Μάλιστα, ο Ταγίπ Ερντογάν συνόδευσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως το αυτοκίνητό του για να τον αποχαιρετήσει.

Διαβάστε επίσης:

Το «ευχαριστώ» του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ερντογάν για την υποδοχή και τη φιλοξενία

Με μελιτζάνες μπαϊλντί, κεμπάπ και μπακλαβά το δείπνο Ερντογάν στον Μητσοτάκη

Ο Βαρδακαστάνης έχει… «ξεχάσει» τον Δούκα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
irakleio-3
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο του εγκλήματος – Ομολόγησε ο δράστης, θα ζούσε το θύμα αν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ

paok-panathinaikos-234-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 – «Πέταξε» για τον τελικό Κυπέλλου ο Δικέφαλος

eurovision
LIFESTYLE

Σε εξέλιξη ο πρώτος ελληνικός ημιτελικός για τη Eurovision 2026 – Αποθέωση για τον Akyla (Video)

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

androulakis doukas geroulanos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρεσιτεχνία by ΠΑΣΟΚ: Συνέδριο με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών για να εξαφανιστούν τα… αστικά κέντρα και να κυριαρχήσει η… Κρήτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 22:38
irakleio-3
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο του εγκλήματος – Ομολόγησε ο δράστης, θα ζούσε το θύμα αν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ

paok-panathinaikos-234-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 – «Πέταξε» για τον τελικό Κυπέλλου ο Δικέφαλος

eurovision
LIFESTYLE

Σε εξέλιξη ο πρώτος ελληνικός ημιτελικός για τη Eurovision 2026 – Αποθέωση για τον Akyla (Video)

1 / 3