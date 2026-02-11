Τα κομπολόγια, η ορχήστρα με ελληνικά τραγούδια και οι… πίτες: Τα παραλειπόμενα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Φωτιά παίρνουν τα φλας των φωτογράφων στις επίσημες συναντήσεις ηγετών με την προσδοκία να αποτυπωθούν στον φακό και τα παρασκήνια.

Έτσι και στην επίσκεψη – αστραπή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, τα κλικ των φωτογράφων αποτύπωσαν τον Τούρκο πρόεδρο να δείχνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη φωτογραφικό άλμπουμ με παλαιότερες συναντήσεις τους.

Σε άλλο κλικ είδαμε το «πηγαδάκι» Ερντογάν, Μητσοτάκη και Βαρθολομαίου. Ο Έλληνας πρωθυπουργός έδειξε στον κ. Βαρθολομαίο το κομπολόι του, ένα κόκκινο από κεχριμπάρι, ενώ ο Πατριάρχης το δικό του, με χρυσές χάντρες, με τον Τούρκο πρόεδρο να παρακολουθεί.

Αλλά και το δείπνο είχε τις χαλαρές του στιγμές, καθώς η τουρκική προεδρία είχε μεριμνήσει να υπάρχει ορχήστρα που έπαιξε γνωστά ελληνικά και τουρκικά κομμάτια.

Μητσοτάκης και Ερντογάν κάθισαν στην ίδια ροτόντα, και μίλησαν για τις οικογένειές τους, τα ταξίδια τους αλλά και για την ελληνική και τουρκική κουζίνα, δίνοντας έμφαση μάλιστα στις… πίτες.



Μάλιστα, ο Ταγίπ Ερντογάν συνόδευσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως το αυτοκίνητό του για να τον αποχαιρετήσει.

