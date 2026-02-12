Ο Χατζηβασιλείου «έριξε ξύλο» στα δεξιά της ΝΔ: Πού είναι οι πατριώτες του πληκτρολογίου;

Επίθεση στα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ εξαπέλυσε ο Τάσος Χατζηβασιλείου, με αφορμή την – ομολογουμένος – καλή συνάντηση που είχε χθες στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρώην υφΥΠΕΞ, αφού έκανε μια αναλυτική ανασκόπηση της χθεσινής συνάντησης, έκανε ειδική αναφορά στο casus belli, λέγοντας ότι «δεν θυμάμαι στη μεταπολίτευση Έλληνα πρωθυπουργό να ζητά έτσι καθαρά, μέσα στην Τουρκία, ενώπιον Τούρκου ηγέτη, την άρση αυτής της απαράδεκτης απειλής. Και μάλιστα χωρίς να υπάρξει ουσιαστική αντίδραση από την άλλη πλευρά».

Και αναρωτήθηκε: «Τι έχουν να πουν σήμερα όλοι οι “πατριώτες του πληκτρολογίου”. Πού είδαν ραγιαδισμό; Πού είδαν υποχωρητικότητα; Πού είδαν ενδοτισμό στη χθεσινή συνάντηση; Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά».

Είναι πλέον σαφές ότι τα εθνικά και η εξωτερική πολιτική θα παίξουν μείζονα ρόλο στις εθνικές εκλογές, οπότε η ΝΔ αναμένεται να επενδύσει στις επιτυχίες για να φθείρει τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της.

