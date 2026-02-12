Τον Μάιο οι ομιλίες του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Χριστοδουλίδη στη Βουλή

Μετά από πρόσκληση του προέδρου του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος όπως και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα απευθύνουν ομιλίες στην Ολομέλεια της Βουλής τον προσεχή Μάιο.

Όπως έγινε γνωστό, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη έχει οριστεί για τις 5 Μαΐου ενώ εκείνη του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της 12ης και της 14ης Μαΐου.

Διαβάστε επίσης:

Η… αχάμπαρη Τόνια από τις επιθέσεις του Λάμπρου

Η απουσία του Χριστοδουλάκη και ο αλγόριθμος

Ο Χατζηβασιλείου «έριξε ξύλο» στα δεξιά της ΝΔ: Πού είναι οι πατριώτες του πληκτρολογίου;