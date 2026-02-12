Τον Μάιο οι ομιλίες του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Χριστοδουλίδη στη Βουλή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μετά από πρόσκληση του προέδρου του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος όπως και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα απευθύνουν ομιλίες στην Ολομέλεια της Βουλής τον προσεχή Μάιο.
Όπως έγινε γνωστό, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη έχει οριστεί για τις 5 Μαΐου ενώ εκείνη του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της 12ης και της 14ης Μαΐου.
Διαβάστε επίσης:
Η… αχάμπαρη Τόνια από τις επιθέσεις του Λάμπρου
Η απουσία του Χριστοδουλάκη και ο αλγόριθμος
Ο Χατζηβασιλείου «έριξε ξύλο» στα δεξιά της ΝΔ: Πού είναι οι πατριώτες του πληκτρολογίου;
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.