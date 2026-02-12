search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

12.02.2026

Τον Μάιο οι ομιλίες του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Χριστοδουλίδη στη Βουλή

12.02.2026 12:10
Μετά από πρόσκληση του προέδρου του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος όπως και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα απευθύνουν ομιλίες στην Ολομέλεια της Βουλής τον προσεχή Μάιο.

Όπως έγινε γνωστό, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη έχει οριστεί για τις 5 Μαΐου ενώ εκείνη του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της 12ης και της 14ης Μαΐου.

1 / 3